Championnats étrangers Vladimir Gabulov n'a pas laissé un souvenir impérissable au Club de Bruges. Arrivé en début d'année passée, le gardien russe a joué 10 rencontres avec le maillot blauw en zwart.

Le club brugeois a alors décidé de mettre fin à la collaboration avec le joueur de 35 ans. Sans club, Gabulov a décidé d'arrêter sa carrière, comme il le mentionne sur son compte Instagram.

"J'annonce la fin de ma carrière avec un sentiment de satisfaction", a-t-il écrit. "Je me suis donné à fond dans tous les matches et pour tous les clubs dont j'ai défendu le but pendant dix-neuf ans. J'ai bien profité de chaque minute passée sur le terrain et le football m'a rendu très heureux. Je remercie tous ceux avec qui j'ai travaillé, mais aussi mes fans, mes amis, et bien sûr ma famille..."

Celui qui a été sélectionné à dix reprises avec l'équipe nationale russe a décidé de se diriger vers une autre carrière, politique cette fois. Celui qui était à la Coupe du monde en tant que troisième gardien cette année va en effet devenir minsitre des Sports en Ossétie du Nord.