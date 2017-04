L'ancien milieu de terrain de l'Olympique de Marseille et des Glasgow Rangers, Joey Barton, a été suspendu 18 mois après avoir reconnu avoir parié près de 1.260 fois sur des rencontres de football pendant plus de 10 ans, entre 2006 et 2016, a annoncé mercredi la Fédération anglaise (FA).

Barton, 34 ans, suspendu "avec effet immédiat (...) de toute activité" liée au football, et qui jouait cette saison à Burnley en Premier League, a également été condamné à une amende plus de 35.000 euros, a ajouté la FA.

Il avait renoué avec la compétition à Burnley après avoir refusé l'été dernier une prolongation de contrat avec les Glasgow Rangers. Son passage en Ecosse est allé à vau-l'eau, quittant les Rangers dès novembre. L'ancien milieu de Manchester City et de Marseille avait été suspendu six semaines fin septembre pour une altercation avec son entraîneur Mark Warburton, auprès duquel il a refusé de s'excuser, et un coéquipier à l'entraînement.

Fin novembre, Barton avait déjà également été suspendu un match par la Fédération écossaise (SFA) pour des paris sportifs également, admettant avoir parié sur 44 matches de juillet à septembre, sans toutefois qu'ils ne concernent son équipe.