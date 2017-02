L'affaire n'en est pas resté au simple buzz...

Sutton United a accepté la démission de Wayne Shaw, le pittoresque gardien réserviste (et entraîneur des gardiens) de 45 ans et 125 kilogs, dont la fringale qui avait fait sourire toute l'Anglerre et bien au delà, lundi soir, avait tourné en sombre affaire de paris douteux lorsque la Fédération anglaise de football (FA) et la commission britannique des jeux de hasard ont ouvert une enquête au lendemain du gag.

Shaw, pour rappel, avait mangé une tourte sur le banc des remplaçants durant la seconde période du match des 1/8e de finale de la Coupe d'Angleterre qui opposait l'équipe de division 5 à Arsenal (0-2).

A la cote de 8/1, en effet, un site de paris, SunBets, proposait justement celui de voir le portier manger une tarte pendant la rencontre.

Du coup la rigolade pourrait avoir des conséquences judiciaires.

"L'intégrité du sport n'est pas une blaque et nous avons ouvert une enquête pour savoir ce qui s'est passé", a ainsi annoncé mardi le directeur des enquêtes de la Commission des paris britannique, Richard Watson, précisant que l'institution examinait des "irrégularités sur le marché des paris (...) ainsi que le comportement du bookmaker dont l"intégrité" est mise en cause.

La Fédération anglaise a ouvert sa propre enquête pour établir "si des règlements sur les paris ont été enfreints".

De son côté, le bookmaker a tweeté avoir versé "une somme à cinq chiffres" à un parieur victorieux.

Le rondouillard portier, lui, a admis que des amis à lui avaient parié sur le fait qu'il serait filmé en train de manger.

"Je me suis dit que j'allais leur faire une blague et je l'ai fait. Tous les remplaçants étaient rentrés et nous étions menés 2-0 (avec sept minutes à jouer, NDLR). (...) C'était pour marquer l'occasion", a expliqué Shaw, qui lui n'a pas parié, et ses équipiers non plus.

"C'est une triste fin à une très belle histoire", a commenté l'entraîneur de Sutton, Paul Doswell, sur Sky News. "Déjà qu'au départ, l'image n'était pas tès digne du sport, voilà qu'elle dérive maintenant carrément vers la rubrique judiciaire..."

Sutton United, déçu de voir Wayne Shaw quitter le club de cette manière, remercie néanmoins son gardien démissionnaire pour tous les services rendus au club, et lui souhaite beaucoup de succès pour la suite de sa carrière...

Sutton est 17e (sur 24) de la National League dont Lincoln City, le tombeur de Burnley (D1), est premier.