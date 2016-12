Le Celtic a enlevé samedi chez ses voisins et rivaux des Rangers la 404e édition du "Old Firm", le mythique derby de Glasgow, 2 à 1 avec un but du Français Moussa Dembélé, pour la 21e journée du Championnat d'Ecosse.

Les Vert et Blanc mettent ainsi fin à une invincibilité de près de 15 mois des "Gers" à l'Ibrox Stadium. Ils confortent leur avance en tête du classement, avec désormais 19 points d'avance sur leurs adversaires du jour, deuxièmes, et un match en moins.

Buteurs:

Rangers: Miller (12)

Celtic: Dembélé (33), Sinclair (70)