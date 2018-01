Le milieu brésilien Philippe Coutinho, arrivé samedi à Barcelone dans le cadre d'un transfert astronomique, peut "apporter beaucoup" au club catalan sur le plan offensif par sa créativité et sa polyvalence, a estimé dimanche l'entraîneur barcelonais Ernesto Valverde.

En quoi le recrutement de Philippe Coutinho peut-il renforcer Barça ?

"Coutinho est un joueur dont je pense qu'il peut nous apporter beaucoup. Il est en réussite face au but, il marque, il donne des passes décisives. Surtout, sur le plan offensif, c'est un joueur qui peut nous aider beaucoup dans la construction du jeu. Il peut jouer dans l'axe ou sur un côté, il a une certaine polyvalence dont nous pouvons profiter. Bien sûr, c'est une recrue importante. Cela fait un certain temps qu'on en parle même si moi je bottais souvent en touche sur le sujet. Il est arrivé et nous espérons l'aider, nous espérons qu'il nous aide et qu'il nous apporte beaucoup. Et qu'il aura beaucoup de chance parce que s'il est chanceux, cela voudra dire que les choses nous sourient à nous aussi."

A quel poste sur le terrain l'imaginez-vous ? Son adaptation peut-elle être facilitée par le fait qu'il a déjà joué aux côtés de Paulinho ou Luis Suarez ?

"On va attendre de le voir s'entraîner au moins un jour pour parler de tout ça! C'est vrai que je l'ai vu en vidéo jouer à divers postes, soit à droite, soit à gauche, soit dans l'axe, soit sur les côtés... Que ce soit avec Liverpool ou avec sa sélection. Mais bon, nous allons attendre qu'il nous rejoigne et nous évaluerons tout cela. Mais bien évidemment, je ne pense pas le faire jouer gardien! (...) Nous espérons que son adaptation sera rapide mais de toute façon, les grands joueurs s'adaptent rapidement dans ce genre de circonstances. Le fait qu'il ait déjà des relations avec ces joueurs-là est une garantie pour nous."

L'autre recrue phare de la saison au Barça, le Français Ousmane Dembélé, a enfin repris la compétition. Comment avez-vous trouvé sa prestation ce dimanche contre Levante (3-0) ?

"Bonne. Aujourd'hui c'était son premier match comme titulaire après sa blessure. L'autre jour (contre Vigo en Coupe du Roi, NDLR), il a joué en pointe mais cette fois, je l'ai mis dans une position où il avait déjà joué en début de saison. C'était bien, je crois qu'il doit nous apporter des choses. Il faut qu'il se frotte un peu à la compétition, au rythme de la compétition, des chocs, des duels, des adversaires qui ne veulent pas te laisser passer. C'est un processus mais je l'ai trouvé bon, tentant des dribbles avec cette vitesse et cette facilité à éliminer qui peut nous apporter beaucoup. Nous espérons qu'il pourra encore s'améliorer."

(Propos recueillis en conférence de presse)