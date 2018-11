Après ce départ, Pep Segura, le manager général du club Blaugrana, avait clairement fermé la porte à un retour du Brésilien au Nou Camp. Les médias espagnols ont dernièrement cité avec insistance le nom de Neymar qui pourrait revenir au Barça.

Le dirigeant catalan a profité de ces rumeurs pour changer de discours et semer un peu plus le doute: "Il est vrai que j’ai dit que tout jeune joueur qui quittait le Barça pour l’argent ne pourrait pas revenir. Et je maintiens ces propos. Mais dans le cas de Neymar, les circonstances sont différentes parce qu’on ne parle pas d’un jeune joueur en cours de formation, on parle d’un joueur professionnel accompli qui, en fonction du marché, peut être amené à saisir la meilleure opportunité."

Le mercato hivernal risque d'être animé...