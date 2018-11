James Rodriguez et le Bayern, ça sent la fin. Le milieu de terrain, arrivé l'été 2017 en Allemagne, traverse en ce moment une période noire. Blessé pour plusieurs semaines, il ne rentrait plus dans les plans de Kovac depuis le début de la saison. Ses manquements professionnels ont longuement été pointé du doigt depuis le début de sa carrière, et c'est encore le cas chez le Rekordmeister.





Prêté deux saisons par le Real Madrid au Bayern avec une option d'achat estimé à 40 millions d'euros, Rodriguez devrait rentrer en Espagne. Selon Kicker, le géant allemand n'envisage pas de lever l'option d'achat. Les dirigeants munichois veulent entamer un cycle de rajeunissement dans son effectif et ne souhaite pas inclure l'ancien joueur de Monaco dans ce projet. Son attitude en dehors du terrain a refroidi les ardeurs du Bayern Munich.





Pour venir étoffer son noyau pour la saison prochaine, le Bayern serait décidé à transférer Luka Jovic. La jeune star de l'Eintracht Francfort, prêté par Benfica, épate tous les observateurs de la Bundesliga actuellement. Le Serbe de 20 ans s'est récemment fait connaître en inscrivant un quintuplé contre Düsseldorf.