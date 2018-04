Niko Kovac, l'actuel entraîneur de l'Eintracht Francfort, va quitter son club pour rejoindre le Bayern Munich à la fin de la saison pour un contrat de trois ans, a indiqué le club bavarois vendredi.

"Nous nous sommes mis d'accord pour un contrat de 3 ans. Il existe une clause dans son contrat actuel qui lui permettait" de quitter Francfort, a expliqué le directeur sportif du Bayern Hasan Salihamidzic sur le site du club.

Kovac, 46 ans, remplacera Jupp Heynckes, 72 ans, qui avait annoncé qu'il quitterait le club champion d'Allemagne à la fin de la saison.

Actuellement entraîneur de Francfort (5e de Bundesliga), l'ex-international croate aux 83 sélections va retrouver un club qu'il connaît bien pour y avoir évolué il y a plus de 15 ans (2001-2003).

"Il connaît le club, son ADN et nous avons joué ensemble. Nous nous apprécions et avons de très bonnes relations", a ajouté "Brazzo" qui, lui-même ancien du Bayern (1998-2007), avait joué à ses côtés au milieu de terrain et remporté la Coupe intercontinentale en 2001 et réalisé le doublé Coupe-championnat en 2003.

Il a rapidement balayé les critiques à l'égard du CV d'entraîneur de Kovac, que certains estiment encore assez léger: "il en a eu au niveau international avec la Croatie et actuellement à Francfort où il a réussi à sortir le club d'une situation compliquée".

Sélectionneur croate de 2013 à 2015, Kovac avait réussi à qualifier l'équipe au damier au Mondial-2014 au Brésil, même si celle-ci, 3e de son groupe derrière le Brésil et le Mexique, avait ensuite été éliminée en phase de poules.

Avec Francfort, il avait réussi à éviter au club une piteuse relégation lors de la saison 2015-2016 avant de terminer à une honorable 11e place la saison suivante. Cette année, le club joue les places européennes (actuellement 5e).

Arrivé en octobre 2017 pour prendre la suite de l'Italien Carlo Ancelotti, Jupp Heynckes, malgré les demandes répétées des dirigeants du club, a refusé toute prolongation à l'issue de la saison.





Francfort furieux de ne pas avoir été prévenu du départ de Kovac au Bayern

Le directeur sportif de Francfort n'a pas caché sa colère vendredi vis-à-vis du Bayern Munich, qui vient de chiper leur entraîneur Niko Kovac, en accusant le champion d'Allemagne de ne pas avoir contacté le club en amont.

"Que des informations aient fuité en si peu de temps - et certainement pas depuis Francfort - pour s'étaler sur la place publique, est très fâcheux, non professionnel et irrespectueux", a lâché le directeur sportif de Francfort, Fredi Bobic.

"Aucun contact n'a eu lieu", a-il expliqué lors d'une conférence de presse tenu au côté de Niko Kovac. Ce dernier n'a pas voulu commenter sa nomination, affirmant seulement que "tout s'est passé très vite, dans la folle journée" de jeudi.

Après des mois à chercher un successeur à Jupp Heynckes, le Bayern Munich a officialisé vendredi après-midi l'arrivée de son ancien milieu de terrain croate (2001-2003), 46 ans, en tant qu'entraîneur à partir de la saison prochaine. Kovac a signé un contrat de trois ans.

"J'estime que si on veut quelque chose de notre part, dans ce cas, on doit aussi nous appeler. Mais que voulez-vous, c'est comme cela que fonctionne le Bayern en pensant avant tout à eux", a ajouté M. Bobic.

Il s'est également énervé quant au timing de cette annonce, à la veille d'une rencontre cruciale pour la course à la Ligue des champions pour Francfort, actuellement 5e de Bundesliga, à Leverkusen (4e).

"On est donc ici, un jour avant le match contre Leverkusen et on parle de choses qui n'ont rien à voir. Voilà pourquoi je fais ces critiques, car on est dans une période très importante", a-t-il ajouté.

Le directeur sportif a également confirmé que le contrat de Niko Kovac, qui courait jusqu'en 2019, comportait une clause lui permettant de quitter Francfort s'il recevait une offre "d'un top club européen".