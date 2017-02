Hakan Calhanoglu, suspendu quatre mois, a indiqué à son club, le Bayer Leverkusen, qu'il ne souhaitait plus être payé jusqu'à la fin de sa suspension, a annoncé le club allemand mardi.

Le médian turc ne jouera plus cette saison. Il a été suspendu quatre mois par le TAS (Tribunal arbitral du sport) la semaine dernière pour une rupture de contrat en 2011. A l'époque, quand il avait 17 ans, Hakan Calhanoglu, ou plutôt son père qui avait touché 100.000 euros contre l'assurance de rejoindre Trabzonspor à sa majorité, avait en effet signé dans le club turc, avant de prolonger son contrat en cours à Karlsruhe, à l'époque, puis de rejoindre Hambourg. Trabzonspor a porté plainte et obtenu gain de cause. Résultat: Hakan Calhanoglu, à Leverkusen depuis 2014, est suspendu jusqu'en juin.

"Le Bayer n'a rien à voir dans cette affaire", dit Hakan Calhanoglu. "Mais le club est quand même puni sportivement et économiquement. Il me paraît donc logique de ne plus toucher de salaire jusqu'à la fin de ma suspension".

Hakan Calhanoglu continue de s'entraîner avec le noyau A.