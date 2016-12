Malgré des chiffres assez catastrophiques en début de saison, Zlatan Ibrahimovic n’a perdu ni sa confiance en lui ni sa morgue. Logique quand on connaît le gaillard pour qui on devine qu’il en faut beaucoup plus pour l’ébranler. Pourtant, le Suédois a dû affronter une volée de bois vert, lui qui ne peut être qu’attendu au tournant après des déclarations aussi tapageuses que narcissiques.

"Je ne pense pas qu’Ibrahimovic ait pu faire 45 minutes pires que celles qu’il vient juste de délivrer, et ce dans toute sa carrière", estimait même Jamie Carragher, consultant pour Sky Sport après une prestation en League Cup fin octobre.

"Après avoir écarté Wayne Rooney, il est temps pour Mourinho d’agir de la même manière avec Ibrahimovic", estimait Stan Collymore dans le Daily Mirror.

Et les piquants anciens internationaux anglais pouvaient se baser sur des statistiques pour étayer des propos face auxquels ils ne trouvaient pas beaucoup de contradicteurs.

Avec 76,8 % de passes réussies comptabilisées fin octobre, le trentenaire présentait quasiment le pire bilan des 21 joueurs de Manchester United jugés sur cet exercice. Seul le… gardien David De Gea montrait plus de difficultés à trouver un partenaire.

(...)

