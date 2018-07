L'international brésilien Alisson Becker quitte l'AS Roma pour devenir le nouveau gardien de Liverpool. Les deux clubs ont confirmé le transfert jeudi soir.

Le transfert s'élève à 62,5 millions d'euros, auxquels pourraient s'ajouter 10 millions supplémentaires sous forme de bonus, a précisé la Roma. Alisson devient ainsi le gardien le plus cher de l'histoire du football. Alisson a signé un contrat "de longue durée" avec Liverpool.

"Je suis vraiment heureux, c'est un rêve devenu réalité de porter le maillot si prestigieux d'un club de cette envergure, habitué à toujours gagner", a commenté Alisson. "En ce qui concerne ma vie et ma carrière, c'est un grand pas en avant de faire partie de ce club et de cette famille. Vous pouvez être certains que je vais tout donner."

Titulaire avec la Seleçao lors du dernier Mondial, Alisson Becker devient le gardien le plus coûteux de l'histoire devant Gianluigi Buffon, passé en 2001 de Parme à la Juventus contre quelque 53 millions d'euros (NDLR: la devise italienne était la lire à l'époque).

Il s'agit donc d'une sacrée plus-value pour la Roma qui l'avait prélevé de l'Internacional en 2016 contre 8 millions d'euros.

Alisson, 25 ans, vient donc concurrencer à ce poste l'Allemand Loris Karius et notre compatriote Simon Mignolet, remplaçant en fin de saison dernière et dont l'avenir est plus que jamais incertain à Anfield Road.