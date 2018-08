Willian est sur les tablettes de plusieurs clubs. Annoncé à Barcelone ou à Manchester United, l'ailier reste, jusqu'à preuve du contraire, un joueur de Chelsea. Il a d'ailleurs tenu sur les réseaux sociaux à couper court à une rumeur qui circulait un peu partout.

"Ces derniers jours, j’ai été informé qu’une lettre d’autorisation pour un agent FIFA apparemment signée de mon nom circulait sur le marché. Dans cette lettre, M. Denirobson Dias donnerait l’autorisation à M. Renee Pinheiro Anunciação de me représenter jusqu’au 15 août 2018 pour les clubs du Royaume-Uni et de France. Je veux clarifier une chose : je n’ai jamais signé cette lettre et je démens tout ce qui y est écrit", a déclaré le Brésilien dans un communiqué. "J'espère que j'ai clarifié cette affaire et les possibles malentendus."

D'après plusieurs clubs, certaines personnes auraient proposé les service de Willian... sans que ce dernier ne soit au courant.