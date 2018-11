Sujet à des problèmes de discipline, le Français pourrait voir son séjour en Catalogne s'écourter s'il n'y remédie pas.

Après des débuts difficiles marqués par deux blessures coup sur coup la saison dernière, Ousmane Dembélé connaît aujourd'hui des problèmes d'un autre ordre. C'est en effet sa discipline qui pose question auprès des champions d'Espagne en titre. C'est bien simple, l'attitude de l'international français agace au Camp Nou. Dernier événement en date, son absence lors d'un entraînement au début du mois alors qu'il n'avait pas prévenu son employeur qu'il ne se présenterait pas au complexe du club catalan.

Pour Sport, ce comportement aurait incité les dirigeants du club blaugrana à prendre des dispositions, radicales. Le quotidien catalan annonce en effet que le Barça a lancé un ultimatum au Français. "S'il ne réagit pas et qu'il ne change pas d'attitude, l'attaquant français sera sanctionné et ne jouera pas dans les prochaines semaines" pointe le média, qui va même plus loin en annonçant que le FC Barcelone ne veut pas perdre trop en change et compte le vendre dès l'été prochain.

"Le Barça a déjà planifié de le vendre lors du mercato estival si une offre de cent millions d'euros lui parvient." Pour rappel, l'achat de l'ancien joueur du Borussia Dortmund avait coûté 105 millions, plus 40 millions en bonus.