Le conseil d'Alan Shearer à Wayne Rooney pour la suite de sa carrière

L'ancien attaquant de Newcastle estime qu'il est temps que Wazza fasse un choix.

L'arrivée de Zlatan Ibrahimovic n'a pas changé le statut de titulaire de Wayne Rooney. Si le poste d'avant-centre reste la chasse gardée du Suédois, l'international anglais évolue dans un rôle de second attaquant qui ne lui réussit pas trop mal, avec déjà un but et deux passes décisives à la clé. De quoi effacer progressivement le souvenir douloureux d'un Euro complètement planté à titre collectif comme individuel.

Un cuisant échec européen qui pousse aujourd'hui Alan Sheraer à prendre la plume dans The Sun pour enjoindre son successeur à la pointe de la sélection anglaise à faire un choix... et à abandonner le maillot national ! "Cette équipe de Manchester United est très forte et possède un noyau large et Rooney a besoin d'être à son meilleur niveau pour être sûre d'y rester", explique Shearer dans son édito. "Il est temps pour Rooney d'être égoïste et de commencer à penser à lui. Et je suis au regret de dire que cela signifie sa retraite internationale. Je ne dis pas ça car il ne serait plus assez bon pour jouer pour l'Angleterre. Il l'est toujours. Mais il a trente ans maintenant. Et être le capitaine d'un club et de son pays, satisfaire la demande de jouer au top niveau pour ces deux quipes, devient plus difficile."

Alan Shearer en sait quelque chose, lui qui avait joué jusqu'à trente-cinq ans chez les Magpies après avoir raccrocher son dernier maillot anglais après l'Euro 2000. Il n'avait alors même pas trente ans."Il n'a pas à se sentir honteux s'il prend cette décision", dit celui qui reste le cinquième meilleur buteur de l'Histoire de la Premier League. "Il a souvent jouer blessé pour pouvoir représenter son pays et porte ce maillot avec honneur. Les phases finales de grands tournois ne lui ont pas réussi, mais il n'a jamais levé le pied."

Dire au revoir à l'équipe nationale sur un Euro raté serait un véritable crève-coeur pour celui qui en est à cent quinze caps pour cinquante-trois buts (record historique !). Toujours est-il que l'attaquant a logiquement été rappelé par Sam Allardyce pour le match de qualifications contre la Slovaquie. Reste à savoir où il jouera, lui qui a dû reculer sur la pelouse en tant que médian offensif afin de laisser le champ libre à Harry Kane et Jamie Vardy devant.