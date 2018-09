Nouveauté : chaque lundi, partez pour un tour du football mondial à travers ses faits marquants. Cette semaine, le grand monsieur est un petit Belge, tandis que la superstar de la Juve a enfin débloqué son compteur but.



LE GESTE : l'hommage de City

Il n'y a pas que sur le terrain que Manchester City agit avec une classe folle. Lors de la réception de Fulham, le club a honoré deux de ses plus anciennes supportrices en les faisant monter sur la pelouse aux côtés de David Silva et Fernandinho. À 102 et 98 ans, Vera et Olga ont vécu une entrée par la grande porte sur la pelouse de l'Etihad.



Un hommage mérité quand on sait que les deux dames sont abonnées depuis 88 ans ! Une passion longue durée récompensée par trois titres de champions ces six dernières années. Ne jamais désespérer donc...



LE JOUEUR : Eden Hazard

Impossible de ne pas mettre le Diable rouge à l'honneur. On en fait beaucoup ? Oui, sans doute. En fait-on trop ? On a envie de dire non, tant le Brainois réalise un début de saison stratosphérique. On l'a critiqué pour son manque d'efficacité ? Il vient de claquer cinq buts en trois titularisations, dont un triplé contre Cardiff ce samedi. Une prestation XXL qui s'ajoute à celles que le numéro 10 offre depuis le début de saison sous Maurizio Sarri. On salivait sur ce duo avant le début de la saison, on bave carrément après un mois de compétition.



"Je pensais qu'il faisait partie des meilleurs joueurs d'Europe, mais j'ai changé d'avis aujourd'hui: c'est lui le meilleur", a déclaré le coach italien à l'issue de cette victoire. "Et il peut encore s'améliorer. Je lui ai dit qu'il pouvait mettre quarante buts. Il peut le faire." Vu ce début de saison, on se met à rêver de ce total Messi-Ronaldesque...



LE BUT : Cristiano Ronaldo, enfin !

Enfin ! Après trois rencontres sans marquer (une éternité...), CR7 a trouvé le chemin des filets contre Sassuolo. Le Portugais, repositionné en numéro 9 et non plus sur l'aile gauche, a même inscrit un doublé contre les Neroverdi. Un premier but plein d'opportunisme, un second tout en puissance, le quintuple Ballon d'Or a remis les pendules à l'heure alors que les premières critiques pointaient à l'horizon.







"Je suis évidemment heureux", a-t-il déclaré au micro de Bein Sports. "Il y avait certainement un peu de pression suite à mon départ du Real Madrid, beaucoup d'attente, mais c'est la vie." Aucun stress, donc, pour le Crist', qui a confirmé qu'il était toujours autant avide de buts et de gloire.

L'ÉQUIPE : Atlético de Madrid

Que pasa, Atléti ? La question mérite d'être posée quand on observe les résultats des Rojiblancos depuis le début de la saison. Une seule victoire en quatre journées, deux nuls, une défaite, voilà qui n'est guère digne d'un prétendant au titre. Surtout quand on sait que le club n'a pas encore affronté de véritables cadors. En réalité, seul Valence pouvait faire peur aux Colchoneros sur papier, mais les équipiers de Michy Batshuayi connaissent eux aussi un début de championnat compliqué.



Toujours est-il que le squad de Diego Simeone traîne déjà la patte, avec sept points de retard sur le Barça, toujours invaincu, et deux de moins sur le grand frère madrilène. Quand on sait à quel point chaque unité est précieuse en Liga, l'Atlético a intérêt à se réveiller assez vite de sa torpeur...



© AFP

LE MATCH : Den Haag - PSV 0-7, le carton d'Eindhoven

Le carton du week-end a eu lieu en Eredivisie, où le PSV a massacré La Haye sur son propre terrain. Une victoire sans appel qui permet aux Boeren de conserver leur invincibilité aux Pays-Bas. Ce festival de buts est assez contradictoire avec le style pour le moins rugueux de leur entraîneur, qui n'est autre que Mark Van Bommel.



À 41 ans, l'ancien médian déf' a pris les commandes de son ancien club avec succès, étant donné qu'il n'a connu qu'une seule défaite jusqu'à présent. C'était lors de son premier match sur le banc, en Supercoupe face à Feyenoord. Sympa, comme bilan...

LA PHRASE : "L'opération s'est bien passée, je peux jouer mercredi"

Au moins, Corentin Tolisso garde son sens de l'humour. Ce n'est pourtant pas facile au vu de l'énorme tuile qui s'est abattue sur le milieu de terrain français, victime d'une rupture des ligaments croisés et des ligaments externes du ménisque du genou contre le Bayer Leverkusen.



Une sale blessure qui l'a évidemment contraint à se faire opéré (avec succès, a annoncé le club) et à se passer de terrain durant plusieurs mois. La revalidation débute donc pour le champion du monde, mais on sait au moins qu'elle se déroulera dans la bonne humeur ! Prends garde, Benfica !



LE CHIFFRE : 500

Un slalom qui dépose la moitié de l'équipe du NAC Breda, une aile de pigeon de dingue contre l'Italie, un retourné acrobatique qui défie les lois de la pesanteur face à l'Angleterre, un missile à Anderlecht. Quand il s'agit de donner du spectacle au public, il y a un nom qui revient sans cesse, c'est celui de Zlatan Ibrahimovic. Le Suédois, désormais actif au Los Angeles Galaxy, a inscrit le 500e but de sa carrière lors du choc face à Toronto.



Là encore, Ibra a soigné les rétines en trompant le gardien canadien d'une aile de pigeon qui rassure sur l'état des ses ligaments. Ce pion n'empêchera pourtant pas la défaite de LA (5-3). Déçu, Zlatan ? "Je suis content pour Toronto, car on se souviendra d'eux comme de ma 500e victime." Fair-play.