Championnats étrangers L’homme d’affaires Tony Bloom a eu un parcours original avant de diriger le club de Brighton.

Tony Bloom est un parieur qui n’a pas l’habitude de perdre. Tout ce qu’il touche se transforme en or. Et lorsqu’il décide de prendre la direction du club de Brighton&Hove Albion en 2009, le destin de cette modeste équipe s’en trouve changé. Car Tony Bloom est à la tête d’un empire. Au point de pouvoir, à seulement 39 ans, injecter plus de 300 millions d’euros dans les finances du club. Une richesse acquise grâce aux jeux d’argent, sa véritable passion.

(...)