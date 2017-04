Et si la saison 2014-2015 restera sans doute sa meilleure sur le plan personnel, pour l'instant, le Brainois s'est montré un peu plus efficace en 2016-2017. En championnat, du moins. Car il lui manque trois buts pour atteindre son record de 19 pions, toutes compétitions confondues. Mais Chelsea n'était pas européen cette année et la base de matches joués est donc moins importante.C'est à la faveur d'un centre en retrait de Diego Costa que le Diable rouge a ouvert le score, face à Southampton. Il rendait ensuite la pareille à son équipier en glissant un pied dans chacun de ses deux buts: d’abord en créant le décalage pour Fabregas qui avait tout le temps d'ajuster son centre, ensuite en servant de relais à Costa dans sa belle chevauchée, sur le 1-4.