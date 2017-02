Alors qu’il indiquait en décembre dernier vouloir officier en Chine, l’arbitre anglais prend finalement la direction de l’Arabie saoudite pour y exercer son métier. Classé par beaucoup d’observateurs comme étant l’un des meilleurs arbitres en Angleterre et en Europe, Mark Clattenburg avait connu une saison 2016 très pleine. L’arbitre anglais a eu le privilège de diriger durant la même année la finale de la Ligue des Champions et celle de l’Euro deux mois plus tard. Il a d’ailleurs logiquement été élu meilleur arbitre de l’année 2016 par la fédération internationale de l’histoire du football et des statistiques (IFFHS).

Sa carrière a débuté en 2000, à l’âge de 25 ans, où il est devenu le plus jeune arbitre de Football League de l’histoire d’après-guerre. Quatre ans plus tard, il a été promu au Premier League’s Select Group. En 2014, "le génie du sifflet" comme l’appelle le quotidien anglais The Guardian avait été écarté des terrains pour un match. The Mark s’était rendu seul à un West Bromwich - Crystal Palace avec sa propre voiture alors que le règlement oblige un arbitre à se rendre au stade avec ses assistants pour des raisons de sécurité. Reste que l’homme en noir âgé de 41 ans ne s’est pas arrêté là. Après le match, il a simplement filé pour aller voir un concert d’Ed Sheeran à Newcastle, club qu’il n’a jamais arbitré car il a avoué défendre les couleurs des Magpies. Il n’a aussi plus pu arbitrer durant cinq ans à Everton. En cause ? L’expulsion de Tony Hibbert, défenseur des Toffees à qui il avait donné dans un premier temps un carton jaune avant de discuter avec Steven Gerrard et de sortir le rouge !

Clattenburg devrait quitter son rôle avant la prochaine journée de Premier League qui aura lieu le 25 février.