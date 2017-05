Le Bayern Munich est le premier club champion dans un des grands championnats européens. Mais ailleurs, la lutte s’est précisée.

La Juve vers un 6e titre consécutif

À commencer par l’Italie, où la Juventus est plus proche que jamais d’un 6e sacre consécutif. Malgré un partage concédé contre l’Atalanta (1-1), la Vieille Dame n’a plus besoin que de quatre points (en quatre rencontres) pour confirmer, une nouvelle fois, sa suprématie sur la Serie A. "Il ne nous manque que quelques points, avouait Bonucci après le partage de vendredi. Mais nous n’avons encore rien gagné cette saison. Nous devons pousser sur l’accélérateur et jouer avec le couteau entre les dents."

Parce qu’en plus du Scudetto, la Juve peut encore décrocher la Coupe d’Italie (finale contre la Lazio Rome) et la Ligue des Champions (demi-finale contre Monaco). Un triplé qui devrait motiver les hommes de Massimiliano Allegri.

Monaco est proche de l’exploit

En France, la lutte a pris un tournant ce dimanche. Avec la défaite du Paris SG à Nice (3-1), Monaco a l’occasion de s’envoler vers le titre. Les Monégasques ont toujours trois points d’avance sur les Parisiens avec, désormais, une rencontre de moins. "Mathématiquement, ce n’est pas fini, disait Thiago Silva après la défaite à Nice. Mais c’est presque impossible. Nous devons gagner les trois derniers matchs pour finir deuxième. Parce que la troisième place, ce serait catastrophique pour nous (NdlR : Nice est à deux points)."

Le Paris SG ne peut plus prendre que neuf points cette saison. Ce qui veut dire que Monaco n’a besoin que d’un 7/12 pour empêcher les Parisiens de décrocher un cinquième titre consécutif.

Barça et Real ne se lâchent pas

Le titre sera le plus disputé en Espagne cette saison. Après la victoire de Barcelone dans le Clasico, la lutte a été relancée. Désormais, les Catalans sont à égalité de points avec le Real Madrid, qui compte une rencontre de moins. Mais Barcelone a l’avantage de la différence de buts (71-53), ce qui pourrait être déterminant en cas de défaite du Real Madrid, qui a deux rencontres difficiles au programme : face au Celta Vigo et à Séville. Les hommes de Zidane devront aussi gérer la Ligue des Champions, alors que les Catalans n’ont plus que la Liga.

