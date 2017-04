Si le Camp Nou reste son jardin, Lionel Messi aime aussi briller à Santiago Bernabeu. Moins en vue ces dernières semaines dans une équipe où le leadership semblait basculer vers Neymar, l’Argentin a profité du clasico de ce dimanche pour, en l’absence du Brésilien, rappeler qu’il restait hors norme.

En plus de relancer totalement le Barça dans la course au titre, la Pulga a écrit une nouvelle page de sa légende personnelle avec son 500e but en 577 rencontres sous les couleurs catalanes.

Sa moyenne de buts (0,86 réalisation par match) reste aussi irréelle au terme d’un match qui, au-delà de la symbolique de ce cap franchi, restera à part dans sa carrière avec cette joie que lui, d’habitude si placide, a laissé éclater dans une scène devenue virale.

"Il fait toujours la différence. Je ne sais pas s’il va en marquer 500 de plus mais j’espère qu’il va continuer sur cette voie", a salué Marc-André Ter-Stegen à l’issue de ce clasico qui a confirmé que la magie Messi opérait toujours.

Même avec les saisons qui défilent, Andrès Iniesta reste bluffé par son coéquipier. "Ce qui est génial avec Leo, c’est qu’il n’arrête jamais de nous surprendre. Après tant d’années, il continue à faire la différence", apprécie le capitaine catalan. Celui qu’Ivan Rakitic considère comme "l’histoire du football" parvient aussi à se réinventer. Moins avant-centre, plus meneur, mais toujours autant buteur en somme.

"Messi crée toujours le déséquilibre au milieu et nous avons essayé de nous appuyer le plus possible sur lui, a décrypté Luis Enrique, qui avait installé son joyau dans une position plus reculée. C’est peut-être plus difficile au milieu vu la densité de joueurs mais, pour lui permettre de briller, nous devons garder des joueurs bien en place défensivement." Le reste, l’Argentin s’en charge.