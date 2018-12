La belle et importantissime victoire de Stuttgart contre le Hertha Berlin, 2-1 (mi-temps: 0-1), qui lui a permis de bondir hors de la zone des deux relégables (Nuremberg et Hanovre) et du barragiste (Düsseldorf), grâce à un doublé de Mario Gomez, samedi lors de la 15e journée du championnat d'Allemagne de football, a été endeuillée par le malaise fatal dont a été victime en plein match le père du capitaine de l'équipe Christian Gentner, au cours de la deuxième mi-temps.

"Le VfB Stuttgart pleure le décès du père du capitaine de l'équipe Christian Gentner, Herbert Gentner, décédé au stade à la suite du match à domicile contre le Hertha Berlin. Tous les membres du club soutiennent Christian dans cette épreuve, et lui présentent leurs condoléances ainsi qu'à sa famille, dans ce moment difficile", peut-on en effet lire dans un communiqué diffusé par le club souabe.

Herbert Gentner avait été soigné sur place par les médecins.

Par respect pour le drame vécu par leur capitaine qui était resté jusqu'au bout sur la pelouse de la Mercedes-Benz Arena, les joueurs du VfB ne s'étaient pas présentés devant la presse à l'issue de la rencontre.

Seul l'entraîneur Markus Weinzierl avait commenté le match en salle de presse.