Le président de l'AS Monaco, le milliardaire russe Dmitri Rybolovlev, a été placé en garde à vue, mardi, quelques heures avant la rencontre de Ligue des Champions contre le Club Bruges, a indiqué le quotidien français Le Monde.

Selon le quotidien français, une perquisition a eu lieu mardi matin au domicile de Rybolovlev. L'homme d'affaires russe est au cœur de l'information judiciaire ouverte voilà un an par le parquet général de Monaco pour des faits de "corruption", "trafic d'influence actif et passif" et complicité de ces délits. Et ce, dans le cadre d'une affaire d'escroquerie qui l'oppose au marchand d'art Yves Bouvier.