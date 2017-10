Le président du Real Madrid Florentino Pérez "n'envisage pas une Espagne sans la Catalogne, ni une Liga sans le Barça", a-t-il déclaré en interview, reconnaissant être "préoccupé" par la crise politique catalane. "Il y a des hypothèses que je n'envisage même pas. Je n'envisage pas une Espagne sans la Catalogne, ni une Liga sans le Barça", a déclaré le dirigeant merengue dans un entretien.

"Bien sûr que le sujet me préoccupe, comme tout le monde, mais je ne peux pas faire grand chose. J'ai confiance dans le gouvernement (espagnol) et les partis constitutionnalistes, qui se sont unis pour résoudre ce problème de la meilleure manière. Et je suis convaincu qu'ils vont y parvenir."

Le Barça, géant planétaire aux cinq Ligues des Champions, est l'un des membres fondateurs de la Liga en 1928-1929 mais son appartenance à cette compétition pourrait être menacée en cas d'indépendance de la Catalogne. Le club a réaffirmé ces derniers jours qu'il ambitionnait de continuer à disputer le championnat d'Espagne, tout en défendant le "droit à décider" des Catalans.

Sans le clasico FC Barcelone-Real Madrid, match de clubs le plus regardé au monde (650 millions de téléspectateurs), le montant des droits télévisés espagnols baisserait beaucoup, même si d'autres clubs pourraient tenir tête au Real Madrid, comme l'Atletico Madrid, Séville ou Valence.

Le président de la Ligue espagnole de football professionnel, Javier Tebas, a estimé mardi qu'une exclusion du Barça de la Liga raboterait "20 à 25%" de la valeur des droits télévisés de la compétition.