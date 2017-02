La justice espagnole a rejeté lundi les recours déposés par le FC Barcelone et Neymar poursuivis pour "fraude" et "corruption" au sujet du transfert de la star brésilienne de Santos au Barça en 2013, selon une décision rendue publique lundi.

Cette décision de l'Audience nationale, juridiction espagnole chargée des affaires complexes, rend du coup de plus en plus probable la tenue d'un procès. Seul le juge en charge de l'affaire doit désormais décider d'un renvoi ou non de Neymar et du Barça.

C'est le groupe brésilien DIS, ancien détenteur partiel des droits d'image du joueur, qui avait porté l'affaire en justice. La société avait porté plainte pour "escroquerie et corruption" contre le joueur, son père, les deux clubs et leurs dirigeants, estimant avoir été lésée à l'occasion du transfert du joueur.

Le Barça avait officiellement chiffré le transfert du joueur depuis le club brésilien de Santos à 57,1 millions d'euros: 40 millions pour la famille de Neymar, 17,1 pour Santos. Mais selon la justice espagnole, il a en réalité coûté au moins 83,3 millions.

DIS, qui avait reçu 6,8 millions d'euros sur les 17,1 versés au Santos pour le transfert, estime que Neymar et le Barça se sont organisés pour lui cacher le montant réel et ainsi lui reverser moins d'argent.

Dans son recours, Neymar a repris la ligne de défense qu'il avait adoptée devant le juge chargé du dossier en expliquant n'être venu en Espagne "que pour jouer au football", et en "ayant une confiance absolue et aveugle en son père", son agent exclusif.

La justice espagnole avait prononcé des réquisitions assez dures à l'encontre du joueur fin novembre 2016, réclamant deux ans de prison et dix millions d'euros d'amende.

En Espagne, les réquisitions du parquet sont rendues avant le renvoi devant un tribunal.