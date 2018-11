Quel sera le prochain club d'Eden Hazard? La question est sur beaucoup de lèvres même s'il lui restera encore une année de contrat avec les Blues à la fin de cet exercice et qu'il pourrait encore rempiler à Stamford Bridge.





Cette semaine, les bookmakers anglais en ont fait leur cheval de bataille. Selon eux, et avec une cote de 1/3, Eden rejoindrait le Real Madrid à la fin de la saison. Vient ensuite le PSG (5/2), la Juventus (4/1) et enfin les deux clubs de la ville de Manchester: City (10/1) et United (11/1).





Rien de bien nouveau dans ces cotes, tant le Real et le capitaine des Diables Rouges ont souvent été associés ces derniers mois. Par contre, il a dernièrement assuré qu'un transfert au PSG n'était pas à l'ordre du jour: "Si je dois revenir en France, ce serait à Lille. Mais il n'est pas question d'un retour en Ligue 1 pour l'instant", avait-il déclaré sur le plateau de Canal + France dimanche dernier.