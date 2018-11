Ouf ! En battant Lille vendredi (2-1), le Paris SG s'est donné une grande bouffée d'air après une journée marquée par les "Football Leaks" accusant le club parisien d'avoir été "couvert" par l'UEFA pour contourner les règles du fair-play financier.

Selon cette enquête, réalisée par un consortium de journaux européens, dont Mediapart, l'UEFA, et ses deux patrons de l'époque Michel Platini et Gianni Infantino, aurait "en connaissance de cause aidé" le PSG "à maquiller" ses "irrégularités, pour des +raisons politiques+". Ce que l'état major parisien, tout comme Platini et Infantino, réfutent.

A quatre jours d'un choc crucial pour son avenir européen contre Naples dans le chaudron de San Paolo, Paris a surtout fait le plein de confiance en enregistrant face à son dauphin sa 12e victoire en 12 matches de Ligue 1 grâce aux inévitables Kylian Mbappé (70e) et Neymar (84e).

Le PSG a ainsi battu le record de victoires consécutives en début de saison dans les cinq grands championnats détenu par Tottenham depuis la saison 1960-1961. Le club parisien avait égalé la marque des Londoniens (11) dimanche dernier en l'emportant à Marseille (2-0).

PSG écrase la L1

Paris continue donc d'écraser la Ligue 1 puisqu'il totalise déjà 36 points et compte désormais 11 longueurs d'avance sur son premier poursuivant, Lille.

Le Losc, qui n'a pas démérité, a bien résisté et tenté de contrarier le club de la capitale, mais a fini par craquer dans la dernière demi-heure face aux stars parisiennes, même si Nicolas Pépé réduit le score sur pénalty dans le temps additionnel (90e+3).

Blessé à une cuisse et forfait dimanche dernier au Stade Vélodrome, l'attaquant uruguayen Edinson Cavani n'a pas été retenu par Thomas Tuchel pour ce sommet, tandis que le milieu italien Marco Verratti, arrêté pour conduite en état d'ivresse dans la nuit de mardi à mercredi, a lui été titularisé par le technicien allemand.

Le Losc, désireux de faire honneur à sa surprenante deuxième place, ne se laisse pas impressionner en début de match et c'est Xeka qui réalise la première frappe cadrée (8e), avant que Jonathan Bamba ne dévisse sa reprise dans la surface (12e).

Mbappé et Neymar décisifs

Toutefois, le PSG ne tarde pas à imposer sa domination mais Mbappé et Marquinhos manquent le cadre (10e, 23e) tandis qu'Angel Di Maria bute sur Mike Maignan (22e).

Le portier lillois est proche d'être surpris sur un coup franc de Neymar (38e) et un corner direct de Di Maria (39e).

Lille plie, mais ne rompt pas, à l'image du capitaine Adama Soumaoro qui se jette pour contrer un tir de Mbappé (45e) et détourne un centre de Neymar (50e).

Le PSG parvient finalement à trouver la faille avec un peu de réussite: une ouverture de Neymar est détournée par José Fonte dans la course de Mbappé, qui décoche dès vingt mètres une superbe frappe enroulée (1-0, 70e).

Alors que Lille se découvre de plus en plus pour tenter d'égaliser, Paris enfonce le clou grâce à ses stars: Neymar réalise un une-deux avec Mbappé devant la surface et avant de déclencher un tir que Soumaoro détourne, prenant son gardien à contre pied (2-0, 84e).

La réduction du score de Pépé sur un penalty provoqué par une main de Kehrer est anecdotique (90e+3) et ne gâche pas la fête des Parisiens, qui ont fait oublier sur le terrain les déboires en coulisses. Et ont déjà la tête tournée vers Naples mardi. "On doit se mettre dans la tête que ça va être la guerre là-bas", a commenté Thiago Silva au coup de sifflet final sur Canal+ Sports.