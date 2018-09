A l'occasion de la reprise de la Ligue des Champions, l'observatoire du football CIES a dressé le bilan des clubs qui ont le plus dépensé pour construire leur effectif actuel.



Pour avoir des ambitions en championnat mais aussi sur la scène internationale, toute équipe se doit d'avoir un noyau suffisamment étoffé que pour pouvoir se permettre d'instaurer un turnover sans que le niveau de l'équipe en soit impacté. Quels clubs l'ont compris mieux que les autres et ont investi le plus?





Voici le top 25:

© PRINTSCREEN







C'est le Manchester City de Pep Guardiola qui arrive en tête, devançant son dauphin de... 188 millions! Les équipes anglaises disputent deux coupes nationales, ont un championnat très éprouvant physiquement et veulent briller en sur la scène européenne. Du coup, les clubs anglais s'en donnent les moyens. Leurs budgets sont gonflés par les droits TV, très important Outre-Manche. Sans surprise, on retrouve trois membres de Premier League dans le top 5 à savoir Manchester City, leurs voisins de United ainsi que Liverpool. Au total, il y en a même 7 dans le top 11 puisque Chelsea, Arsenal Tottenham et Everton font aussi partie des clubs les plus dépensiers, preuve que ce championnat est le plus attractif d'Europe.





Le PSG, qui a construit son équipe autour de Neymar et Mbappé (plus de 400 millions d'euros dépensés pour les deux stars) arrive logiquement dans les hautes sphères du classement, bien que le gouffre avec City soit important. Enfin, Barcelone, qui a claqué quelques centaines de millions pour s'offrir Dembélé et Coutinho, complète le top 5.





Aucune équipe belge ne fait partie du top 100 de ce classement.