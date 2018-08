Le PSG a remporté le Trophée des champions, l'équivalent français de la Supercoupe, en battant l'AS Monaco 4-0 samedi à Shenzen, en Chine. Youri Tielemans était titulaire dans les rangs monégasques, tandis que Thomas Meunier n'a toujours pas rejoint le groupe parisien.

Il s'agissait du premier match officiel à la tête du PSG pour Thomas Tuchel, le nouvel entraîneur parisien, et de Gianluigi Buffon. Outre Meunier, le PSG était privé de ses champions du monde français Mbappé, Areola, Kimpembe, ainsi que de Cavani, toujours pas remis de sa blessure au mollet survenue à la Coupe du monde. Neymar débutait sur le banc, montant au jeu à la 76e minute. Le Brésilien rejouait ainsi avec le PSG cinq mois après sa blessure

Titulaire, Di Maria a ouvert le score à la 33e minute d'un coup franc des 20 mètres à la 33e minute. Nkunku a mis le PSG à l'abri en plantant un second but 6 minutes plus tard.

Weah a salé la note en faisant 3-0 à la 67e et Di Maria a fixé le score à 4-0 à la 90e.

Le PSG remporte le Trophée de champions pour la 6e année de suite et la 8e au total, égalant le record de Lyon (6 victoires d'affilée entre 2002 et 2007 et 8 victoires en tout).

C'est la 10e année de suite que le Trophée des champions se dispute hors de France.