La Juventus de Turin, double tenante du titre, a dominé mercredi l'AC Milan (2-1) dans un remake de la finale 2016, pour se qualifier pour les demi-finales de la Coupe d'Italie.

Les Turinois, quintuples champions d'Italie en titre et leaders de Serie A, affronteront au tour suivant Naples, vainqueur la veille de la Fiorentina 1-0 grâce à un but de Callejon (71).

La Juve a rapidement marqué ses deux buts par Paulo Dybala (10e) et Miralem Pjanic (21e) au cours d'une première période très heurtée, marquée par quatre avertissements.

Sur un centre de la gauche d'Asamoah, Cuadrado talonnait pour Dybala, seul dans l'axe, qui a repris le ballon du droit pour l'envoyer dans le but de Donnarumma, impuissant. La domination turinoise a conduit Kucka à commettre une faute aux 20 m sur Asamoah: carton jaune et but, dans la foulée, de Pjanic sur coup franc!

Les Turinois auraient même pu retourner aux vestiaires avec trois buts d'avance, mais l'arbitre a sifflé hors-jeu sur l'action de Khedira (29e).

Au retour des vestiaires, la Juve gérait tranquillement son avance. Carlos Bacca a réduit le score pour les Milanais (53e) en reprenant un ballon envoyé par Antonelli. Mais la joie des visiteurs n'a duré qu'une minute, puisque Manuel Locatelli, déjà averti en première période, a vu "jaune" pour la deuxième fois, synonyme d'exclusion, pour une grosse faute sur Dybala.

Et même si Mandzukic, de la tête, ratait le but du 3-1, la Juve, impériale comme en Championnat, disputera bien sa demi-finale contre Naples.

Coupe de la Ligue: Falcao envoie Monaco en finale contre le PSG

Un but plein d'opportunisme de Radamel Falcao a suffi à l'AS Monaco, leader du championnat, pour battre Nancy mercredi et aller en finale de la Coupe de la Ligue contre le Paris SG, triple tenant du trophée.

Mardi, le PSG est allé battre Bordeaux 4 à 1 (mi-temps: 1-1) grâce à deux doublés signés Angel Di Maria et Edinson Cavani.

Coupe du Roi: le Real éliminé en quarts par Vigo, l'Atlético file en demies

L'Atletico Madrid s'est qualifié mercredi pour les demi-finales de la Coupe du Roi en obtenant un bon nul 2-2 à Eibar, ce qui lui permet d'accéder au dernier carré en vertu de sa large victoire 3-0 en quart de finale aller la semaine dernière.

Les "Colchoneros", qui évoluaient sans leur attaquant Antoine Griezmann laissé au repos, se sont montrés solides au stade Ipurua.

Ils ont eu le bonheur d'ouvrir la marque sur une tête puissante du défenseur José Maria Gimenez sur corner (49e), un but à l'extérieur qui a assommé Eibar, contraint de marquer au moins cinq fois à ce moment-là du match.

Le club basque a certes réussi à reprendre l'avantage sur un but de Sergi Enrich, buteur après une frappe de Pedro Leon sur le poteau (73e), puis une reprise instantanée du même Pedro Leon (80e). Mais le latéral madrilène Juanfran a arraché le nul sur un joli lob (85e).

Ce résultat permet à l'Atletico de rejoindre le Deportivo Alaves et Vigo parmi les demi-finalistes de la Coupe du Roi, en attendant le dernier quart de finale retour, entre le FC Barcelone et la Real Sociedad jeudi (aller: 1-0).





Le Real Madrid, affaibli par les blessures, a été éliminé en quart de finale de la Coupe du Roi par le Celta Vigo, 2-2 mercredi après sa défaite 2-1 à l'aller, une élimination qui marque la première vraie déception de l'ère Zidane.

Un coup franc somptueux de Cristiano Ronaldo (62e) puis une tête de Lucas Vazquez (90e) ont certes entretenu les espoirs du Real mais le but contre son camp de Danilo (44e) et le tir placé de Daniel Wass (85e) ont qualifié les Galiciens, déjà demi-finalistes l'an dernier. Le Celta rejoint dans le dernier carré Alaves et l'Atletico Madrid, en attendant le duel FC Barcelone-Real Sociedad jeudi.





Angleterre: Liverpool éliminé par Southampton en demi-finale de la Coupe de la Ligue

Liverpool a été éliminé de la Coupe de la Ligue par Southampton après la demi-finale retour mercredi soir (1-0), les "Reds" s'inclinant pour la deuxième fois après leur défaite du match aller (1-0).

Les hommes de Jürgen Klopp n'ont remporté qu'un seul match sur sept en janvier et s'inclinent une deuxième fois de suite à domicile après la défaite contre Swansea samedi (3-2). Pour l'entraîneur français Claude Puel, arrivé cet été à Southampton, il s'agit de la première finale en Angleterre.