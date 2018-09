Il est toujours difficile de jouer en championnat quelques jours après la Champions League. Surtout face à un valeureux adversaire tel que l’Espanyol Barcelone. "L’Espanyol a bien joué et a été organisé, et nous savions que ce serait difficile. Nous avons manqué d’énergie en deuxième période et perdu le contrôle. Il y a eu de la fatigue, parce que nous avons joué deux matches exigeants en trois jours", a ainsi avancé l’entraîneur Julen Lopetegui après la rencontre.

Les Merengue, à défaut d’être flamboyants, ont enchaîné un sixième match sans défaite à Santiago Bernabeu samedi. La victoire face à l’Espanyol Barcelone est surtout importante sur le plan comptable, dans une Liga où chaque faux pas se paye cash. "Ce sont trois points très importants au terme d’un match complexe et difficile", a apprécié l’entraîneur du Real Madrid.

Samedi soir, Thibaut Courtois a été titularisé pour la troisième fois en quatre matches avec les Merengue. À l’image de son équipe, le gardien des Diables s’est montré efficace et rassurant à défaut d’être éblouissant. Thibaut Courtois a surtout sorti sa première rencontre sans encaisser de but avec le Real Madrid. Une performance qui pourrait avoir son importance dans la lutte interne qui l’oppose à Keylor Navas. "Victoire et zéro but ! Nous continuons à avancer", a d’ailleurs twitté le gardien belge dimanche matin.

À l’image de son club, Thibaut Courtois monte en puissance. En toute sérénité grâce à une succession de bons résultats.