Ces troisièmes journées d'Europa League et de Champions League n'ont pas vraiment souri aux clubs français. En C1, Lyon (3-3 à Hoffenheim), Monaco (1-1 à Bruges ) et le PSG (2-2 contre Naples) n'ont certainement pas brillé. A ce stade-ci de la compétition, Monaco est déjà quasi éliminé et jouera la place qualificative en Europa League avec Bruges. Lyon, deuxième de son groupe avec 5 points, a toutes les cartes en mains pour passer tandis que le PSG devra impérativement s'imposer à Naples pour espérer franchir le premier tour. Si le club parisien venait à manquer les 1/8 de finale de la Ligue des Champions, ce serait un camouflet terrible pour le champion de France.

Le bilan n'est guère plus reluisant en Europa League. Rennes (1-2 contre le Dynamo Kiev), l'OM (1-3 contre la Lazio) et Bordeaux (2-1 au Zenith Saint-Petersbourg) ont tous perdu. Bordeaux et l'OM peuvent déjà presque faire une croix pour être présent en Coupe d'Europe après l'hiver alors que Rennes, tombé dans un groupe avec Astana, Jablonec et le Dynamo Kiev, conserve encore une petit chance de qualification.

Une totale déconfiture pour le football français, qui contraste quelques mois après la finale européenne jouée par l'Olympique de Marseille et après le titre mondial acquis en Russie par les Bleus.

"Une dure réalité a rattrapé le football français"

Vincent Garcia signe un édito au vitriol dans le quotidien sportif L'Equipe. "Si ça les embête de jouer en semaine, il faut le dire, on en profitera pour aller au restaurant ou au cinéma", commente le journaliste. "Trois victoires seulement, C1 et C3 confondues: au cœur de l'automne, notre Ligue 1 est déjà K.O., au bord du précipice." Tous les clubs en prennent pour leur grade. "Le temps passe et c'est toujours la même histoire pour le PSG, dont la seule constance est de décevoir au fil des années. (...) Marseille et Paris sont les deux seuls vainqueurs d'un trophée, en plus de 60 ans d'existence des Coupes d'Europe. L'arrivée des stars au PSG n'a rien changé pour l'instant. Et la victoire de l'équipe de France en Coupe du monde nous l'avait peut-être fait oublier. Cette semaine une dure réalité a rattrapé le football français. Notre championnat n'existe pas sur la carte de l'Europe."

Même son de cloche sur RMC où l'éditorialiste Daniel Riolo, qui n'a jamais sa langue dans sa poche, a décoché flèche sur flèche envers ses compatriotes. "Cela s'inscrit dans la lignée de ce que l'on voit depuis des années", explique Riolo. "Il y a des épis-phénomènes comme Marseille l'an dernier et Monaco il y a deux ans mais cela a toujours existé dans l'histoire du foot français ce genre de belles aventures. Mais la règle, c'est que nous sommes nuls, l'histoire le démontre. Globalement, on est bidons."

"J'ai honte de ce que les Français nous proposent"

Riolo pointe ensuite les adversaires contre qui les Français ont perdu des plumes. "Les clubs russes, ils sont plus forts que les Français. Avec les Ukrainiens aussi, on a dû mal. Le constat est dur, très dur", signale-t-il. L'ancien milieu de Monaco et du PSG, Jérôme Rothen, abonde dans le sens de Riolo sur les antennes de RMC. "Cette année, j'ai honte de ce que les Français nous proposent en Coupe d'Europe", témoigne le consultant. "Ok, il y a eu l'exploit de Lyon à Manchester City mais les Lyonnais ont été incapables de renouveler leur performance lors des deux rencontre suivantes contre des adversaires plus faibles !"

Ce qui fait également parler du côté hexagonal, c'est le jeu proposé par Rennes, Lyon, le PSG et consorts. "Si on analyse les performances du point de vue du jeu, Lyon contre le Shaktar, ils sont en-dessous, pareil contre Hoffenheim. Le PSG contre Liverpool et contre Naples, même constat et pour Bordeaux lors de ses trois rencontres européennes, c'est toujours la même rengaine. Marseille s'est fait balader contre la Lazio! L'OM, finaliste sortant de l'Europa League, a joué contre le 5e de Serie A et le fait est qu'il y a un monde d'écart. Rennes, au moins, ils se sont battus et n'ont pas été ridicules dans le jeu."

En faisant le calcul, sur les 27 points mis en jeu en Europa League, les 3 clubs français ont obtenu... 4 points. "La France est championne du monde mais pas eux", rajoute Rothen. "L'état d'esprit avec lequel ils abordent les matchs, je le vois, nos clubs se voient trop beaux."