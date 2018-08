Après la lourde défaite de Manchester United à domicile contre Tottenham (0-3), José Mourinho, plus théâtral que jamais, a préféré retenir le bon état d'esprit de son équipe.

Le Portugais s'est emporté lors de la conférence de presse. Il a demandé plus de respect pour ses mérites en tant que manager."Nous ne méritions pas de perdre par plus de deux buts d'écart", a-t-il confié. "D'un point de vue stratégique et tactique, nous n'avons pas perdu. Tout le monde pensait qu'une réduction du score aurait pu changer le cours du match. Et tous ceux qui ont vu ce match ne peuvent que conclure que cette équipe est unie."

Après une question critique d'un journaliste, Mourinho a mis trois doigts en l'air. "Connaissez-vous le résultat ? 3-0. Mais cela signifie aussi trois Premier League. J'ai gagné la Premier League plus souvent que les 19 autres managers réunis. Trois pour moi et deux pour eux. Respect, respect, respect, respect", a déclaré Mourinho, qui a quitté la salle de presse en colère.