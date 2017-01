10 | Diego Costa (Esp) Attaquant/Chelsea (Ang)

En bien ou en mal, Diego Costa fait et fera toujours parler de lui. Formidable attaquant, l’Espagnol de 28 ans fait plus souvent réagir pour son jeu ultra agressif et ses pétages de plomb que pour son talent balle au pied. Cette saison, néanmoins, il semble s’être calmé.

Et cet apaisement se ressent dans ses statistiques puisqu’il a réussi sa meilleure première moitié de championnat depuis son arrivée en Angleterre. S’il parvient à maintenir ce niveau et s’il ne succombe pas au pont d’or que lui offre la Chine, il sera, à coup sûr, le meilleur attaquant de Premier League.

9 | Gonzalo Higuaín (Arg) Attaquant/Naples (Ita)

Il est devenu persona non grata à Naples depuis son départ pour 90 millions d’euros vers la Juventus. Après une préparation bousculée par des accusations de surpoids, Higuaín a commencé le championnat en boulet de canon, sa façon à lui de répondre aux polémiques. S’il marque moins à présent, il reste l’atout offensif numéro un des Bianconeri, en pesant sur les défenses adverses pendant 90 minutes. La Juventus aura besoin de lui pour relever le défi de sa saison : remporter la Ligue des champions.

8 | Gareth Bale (Gal) Ailier/Real Madrid (Esp)

Il aurait mérité d’être plus haut dans le classement si une blessure encourue à la fin du mois de novembre ne l’avait pas privé du début de 2017. Il est certain que le Gallois reviendra en pleine possession de ses moyens, reste à savoir quand. Car si on évoquait deux mois d’absence lors du premier diagnostic, le gaucher pourrait finalement être out quatre mois. Bale, lui, fait son possible pour revenir au plus vite. Car son club aura bien besoin de lui pour l’emporter en Liga et en Ligue des champions.

7 | Kevin De Bruyne (Bel) Milieu/Man. City (Ang)

Pion essentiel dans le dispositif de Guardiola à City, il enchaîne les performances de très haut niveau en club. Plus passeur que buteur, le transfert belge le plus cher de l’histoire est le métronome des offensives mancuniennes. Avec déjà 12 assists depuis le début de la saison, dont neuf en Premier League, il est le meilleur passeur d’Angleterre. Il est décisif pour City toutes les 130 minutes, un chiffre que seuls Sterling (125 minutes) et Agüero (90 minutes) dépassent. En sélection nationale aussi, le joueur formé à Genk explose. Son repositionnement dans l’axe du jeu, où il peut alterner à sa guise jeu long et jeu court, l’a libéré. En 2017, De Bruyne devra continuer sur sa lancée car c’est seulement avec sa contribution que les Citizens pourront accomplir leurs objectifs : revenir à hauteur de Chelsea en championnat et atteindre, enfin, la finale de la Ligue des champions.

6 | Eden Hazard (Bel) Ailier/Chelsea (Ang)

À Chelsea, il y a la paire Costa-Hazard et il y a les autres. Le Brainois retrouve son meilleur niveau depuis l’arrivée d’Antonio Conte. Complètement libéré dans le 3-4-3 du tacticien italien, Hazard peut vaquer à sa guise entre débordements sur son flanc gauche et incursions offensives, à coups de dribbles virevoltants. Avec 9 buts et 2 passes décisives, il est le meilleur ailier de Premier League en termes de chiffres et avec 60 fautes subies depuis le début de la saison, il est le joueur offensif qui déstabilise le plus les défenses adverses. En équipe nationale aussi, Eden Hazard a pris une autre dimension. Marc Wilmots puis Roberto Martínez lui ont offert le brassard de capitaine, un signe de confiance qui a boosté le joueur de 26 ans (depuis aujourd’hui) au point d’en faire le meilleur Diable pendant l’Euro. Le Brainois a déclaré vouloir quitter Chelsea sur un titre de champion. S’il maintient le cap, il pourrait en célébrer un dans quelques mois en y associant le trophée de meilleur joueur du championnat. Et quand on sait qu’un certain Zinédine Zidane, fan d’Eden depuis ses premiers exploits en Ligue 1, sévit au Real Madrid, un club qui attire le Diable rouge…

5 | Antoine Griezmann (Fra) Attaquant/Atlético Madrid (Esp)

2016 devait être son année. Il devait être la star d’une équipe de France victorieuse de son propre Euro. Mais rien ne s’est passé comme prévu. Critiqué par la presse locale pour son début de tournoi laborieux, le buteur de l’Atlético aura tout tenté pour sauver sa nation, en vain. Si la déception a été énorme pour le seul Français de notre top 10, elle n’aura pas affecté ses performances en club où il continue d’exceller dans ce qui pourrait être sa dernière saison à l’Atlético, lui qui suscite les convoitises de tous les grands clubs européens.

4 | Neymar (Bré) Ailier/FC Barcelone (Esp)

Dribbleur hors pair et véritable artiste du ballon rond, le Brésilien est un peu moins décisif cette saison, dans l’ombre des incroyables Messi et Suárez. 2016 aura été une année en demi-teinte pour l’ailier de 24 ans : aux succès sportifs (Liga, Jeux Olympiques) se sont joints des démêlés judiciaires et privés. Le défi de Neymar en 2017 : mettre de l’ordre dans sa vie et retrouver sa patte de magicien qui a dérouté tant de défenses jusqu’il y a peu. Un défi qui ne semble pas trop compliqué quand on connaît tout le talent du capitaine de la Seleção.

3 | Luis Suárez (Uru) Attaquant/FC Barcelone (Esp)

Luis Suárez ne croque plus que dans le ballon, et ça lui réussit : 48 buts en 49 matches en 2016. Un chiffre qui en dit long sur l’importance du buteur uruguayen à la pointe de l’attaque barcelonaise. Il a marqué, sur l’année civile, plus de buts que Cristiano Ronaldo. Une performance qui lui offre une place sur le podium de notre top 100. Lorsque Messi ou Neymar ont des coups de mou, lui reste au plus haut niveau. S’il continue sur sa lancée en 2017, il s’imposera définitivement comme le meilleur numéro neuf du monde et pourrait, pourquoi pas, venir titiller la hiérarchie du Ballon d’Or.

2 | Lionel Messi (Arg) Ailier/ FC Barcelone (Esp)

51 buts en 51 matches, 1 but toutes les 87 minutes, 5 triplés et 13 buts en Ligue des champions. Lionel Messi a, une nouvelle fois, réalisé une année exceptionnelle. Sa performance la plus folle reste de banaliser ces chiffres, tant il les reproduit de saison en saison. Si le génie argentin a remporté la Liga, il a laissé échapper la Ligue des champions, a dû laisser le Ballon d’Or, pour la quatrième fois, à son concurrent favori et a surtout essuyé une terrible défaite, en finale de la Copa America. Une triple humiliation pour Leo qui sera, plus que jamais, déterminé à faire à nouveau pencher la balance de son côté en 2017.

1 | Cristiano Ronaldo (Por) Ailier/Real Madrid (Esp)

En 2016, il n’y a eu qu’un roi et c’était lui. Le monde entier gardera trois images en tête de cette année footballistique : son tir au but qui offre la Ligue des champions au Real, ses larmes après la victoire du Portugal à l’Euro et son énorme sourire, en recevant son quatrième Ballon d’Or. Il a réalisé son rêve en offrant enfin l’Euro à son pays, qui n’avait toujours pas lavé l’affront de la défaite à domicile contre la Grèce, en 2004. Légèrement moins décisif que son grand rival Lionel Messi, il compense par une présence exceptionnelle dans les grands moments, ceux qui font basculer un match, une destinée. Avec la victoire finale en Ligue des champions, à l’Euro et à la Coupe du monde des clubs en 2016, Cristiano Ronaldo prouve encore une fois qu’il est sur le toit du foot mondial. S’il continue sur sa lancée, et avec l’aide de Zidane, le Portugais devrait encore rajouter des titres à son palmarès. Car avec ces deux-là au pouvoir, on voit mal qui arrêtera le Real en 2017.

Comment la DH a établi ce top 100 ?

Établir un top 100 des joueurs de l’année à venir n’est pas évident. Pour y parvenir, la DH a rassemblé les avis de cinq journalistes qui suivent de près les compétitions étrangères, à savoir Aurélie Herman, Maxime Jacques, Benoît Delhauteur, Arnaud Spaens et Nicolas Christiaens. Nous avons ensuite fait la moyenne de ces résultats pour dresser ce classement. Les critères principaux sont les performances 2016 du joueur ainsi que ses chances de progresser (come-back, éclosion, etc.) et de remporter un trophée. L’exercice est évidemment subjectif. Serez-vous d’accord ou pas ? Au sein même de la rédaction, les débats ont été longs…