Là où de nombreux médias ont dressé leur top 100 de l'année 2016, la DH a décidé de se mouiller un peu plus en pronostiquant les 100 noms qu'il faudra suivre en 2017.Établir undes joueurs de l’année à venir n’est pas évident. Pour y parvenir, nous avons rassemblé les avis de cinq journalistes qui suivent de près les compétitions étrangères, à savoir Aurélie Herman, Maxime Jacques, Benoît Delhauteur, Arnaud Spaens et Nicolas Christiaens. Nous avons ensuite fait la moyenne de ces résultats pour dresser le classement. Les critères principaux sont les performances 2016 du joueur ainsi que ses chances de progresser (, éclosion, etc.) et de remporter un trophée.L’exercice est évidemment subjectif. Serez-vous d’accord ou pas ? Au sein même de la rédaction, les débats ont été longs…Attaquant/TottenhamUne blessure à la malléole, qui l’a tenu écarté des terrains pendant près de deux mois, l’a empêché de briller en ce début de saison. S’il retrouve le rythme, nul doute qu’il devrait redevenir un des attaquants les plus prolifiques de- Gardien/Man. UnitedDepuis son transfert manqué au Real, le portier espagnol fait un peu moins la Une des journaux. Il n’en reste pas moins l’un des gardiens les plus sûrs deetaura besoin de lui pour retrouver les hautes sphères du classement.- Attaquant/NiceAvec, c’est toujours la même histoire. On le pense lancé et il s’effondre. Et quand on le pense au fond, c’est là qu’il ressurgit. Son transfert à Nice en a surpris plus d’un. Pas épargné par les blessures, il a quand même réussi l’exploit de marquer 10 buts en 14 matches. 2017 sera l’année de tous les dangers pour lui. S’il confirme qu’il est vraiment de retour, il pourrait faire très mal. Sinon, ce ne sera qu’un énième pétard mouillé dans une carrière remplie de rebondissements.- Milieu/Atlético de MadridÀ l’Atlético, il fait partie des meubles. À seulement 24 ans, le milieu espagnol est une des clés de voûte du système mis en place par Simeone, malgré un caractère bien trempé qui l’a déjà mené au clash avec son coach et certains adversaires.- Milieu/LiverpoolCelui qu’on présentait comme le successeur de Gerrard a longtemps subi le poids de ce fardeau. Mais alors qu’il retrouve de sa superbe, Liverpool se mêle à la bagarre en tête de la. Coïncidence ? Sûrement pas.- Attaquant/RB LeipzigIl est en grande partie responsable du début de saison exceptionnel de Leipzig. Avec 9 buts et 4en 17 matches, il est décisif toutes les 93 minutes. Un exploit pour celui qui joue déjà sa quatrième saison en, à 20 ans à peine.- Attaquant/LiverpoolIndispensable dans le onze de Klopp et adulé par Anfield, il devrait continuer à faire parler de lui au cours des douze prochains mois. Et pas seulement pour sa conduite en état d’ébriété dont le jugement est attendu pour le 24 janvier.- Milieu/Atlético de MadridLe petit prodige espagnol continue de marquer les esprits avec des buts et des actions venus d’ailleurs. Son repositionnement dans l’axe, aux côtés de Gabi, ne peut qu’être bénéfique pour son développement, lui qui a connu sa première cape avec laen 2016.- Attaquant/Inter MilanDans l’ombre en équipe nationale, il se rattrape à l’Inter où il est indispensable. Meilleur buteur de; les Milanais ont besoin de lui pour accrocher une qualification européenne. À condition qu’il ne succombe pas aux sirènes des clubs anglais.- Ailier/Bayern MunichMalgré des qualités techniques indéniables, il n’est pas assez décisif pour un ailier. Un défaut qui pourrait lui être néfaste en 2017, surtout si Ribéry et Robben reviennent définitivement en forme. Dans ce cas, il devra vraisem-blablement se contenter du banc.Défenseur/Borussia DortmundArrivé pour 12 millions, le back gauche portugais, auréolé d’un succès à l’, était en passe de gagner ses galons de titulaire lorsqu’une blessure l’a contraint à laisser sa place. 2017 devrait lui permettre de s’imposer définitivement.- Milieu/Bayern MunichAvec Vidal et Alonso, il forme un trio parfaitement équilibré, où il peut laisser libre cours à ses velléités offensives, grâce aux deux râtisseurs à ses côtés. Plus décisif que jamais, il semble définitivement débarrassé de ses problèmes musculaires.- Gardien/AC MilanL’Italie a craint, pendant longtemps, de ne pas trouver un successeur digne de ce nom pour l’immense Gianluigi Buffon. Cette peur est maintenant écartée. À 17 ans, Donnarumma a tout d’un grand. La taille bien sûr, mais aussi le talent et un mental d’acier. Propulsé dans les buts du Milan AC à 16 ans, le jeune gardien n’a jamais tremblé. Et il a réussi à offrir un trophée à son club, une première depuis 2011. Il n’a plus qu’à confirmer tout le bien qu’on pense de lui en 2017 !- Milieu/AS MonacoÀ 22 ans, le petit meneur portugais est déjà au sommet. À Monaco, on lui doit tout pour l’instant : une deuxième place en championnat, le retour en forme de Falcao et une qualification pour les huitièmes de finale de la. Chapeau !- Défenseur/Atlético de MadridGodin, c’est la valeur sûre. Toujours au top de sa forme à 30 ans, il enchaîne les saisons et les prestations impeccables, jamais blessé, toujours concentré. L’Atlético n’est pas près de se séparer de lui et on comprend aisément pourquoi !- Milieu/Bayern MunichSon transfert record vers le Bayern aurait pu lui mettre la pression mais, à 19 ans à peine, Renato ne manque pas de sang-froid. En six mois, il a disputé 15 matches pour le club allemand. Une bellequand on voit la concurrence à son poste.Attaquant/LyonC’est la troisième saison d’affilée qu’il est parmi les meilleurs buteurs de Ligue 1. À 25 ans, il n’a plus rien à apprendre ni à prouver en France. Si Jean-Michel Aulas le laisse enfin partir et qu’il franchit un palier, 2017 pourrait être son année.- Milieu/Bayern MunichDans le trio médian du Bayern, on demande le chien de garde. Véritable arracheur de ballons, il soulage tous ses coéquipiers par un placement impeccable et une volonté de tous les instants. 2015 était son année, 2016 également, 2017 le sera assurément.- Défenseur/PSGBlessé, il a raté le début de saison. Mais depuis son retour, il retrouve un niveau lui permettant de revendiquer le titre de meilleur défenseur de. Malgré son manque de leadership, Emery lui a rendu le brassard. Une belle preuve de confiance.Milieu/Bayern MunichSept buts et deuxen une demi-saison : l’Allemand de 21 ans a desde fou au Bayern. Encore plus quand on sait que depuis septembre, il a autant joué en défense qu’au milieu. Sa polyvalence joue en sa faveur, tant en club qu’avec la, où il a eu l’occasion de s’exprimer durant l’. Cette capacité d’adaptation lui permet de jouer un nombre de matches assez hallucinant, compte tenu de son âge et de la concurrence au sein du noyau bavarois.- Ailier/Man. CityC’est l’une des plus grandes énigmes footballistiques de ces dernières années. Un jour brillant, l’autre complètement inexistant, il doit absolument trouver de la stabilité en 2017. Il reste l’une des valeurs sûres de Guardiola, qui apprécie sa vivacité.- Milieu/Man. CityUn peu en retrait par rapport à ses coéquipiers offensifs à, il devra réussir à maintenir son niveau en 2017 s’il veut garder sa place de titulaire. Son influence sur le jeu mancunien a diminué, normal vu son âge et ceux qui l’entourent à présent.- Défenseur/Bayern MunichComme Götze et Lewandowski avant lui, il a tourné le dos au Borussia pour rejoindre le Bayern. Dans l’ombre de Boateng, il fait son boulot avec élégance. De quoi faire de lui un élément incontournable en club et en équipe nationale.- Milieu/FC BarceloneDans l’équipe catalane, il est le joueur qui passe le plus inaperçu mais il reste l’un des plus importants. Il équilibre l’équipe et défend comme si sa vie en dépendait. 2017 sera pour lui comme les autres années, un long fleuve tranquille.- Défenseur/Real MadridAvec Ronaldo, il forme l’un des flancs gauches les plus redoutés du monde et ce n’est pas que l’apanage du Portugais. Infatigable, Marcelo est partout, tout le temps. Il s’infiltre, centre, combine et défend, le tout avec la même aisance.