Chelsea a battu Fulham 2-0 lors de la 14e journée de Premier League, dimanche à Stamford Bridge. Eden Hazard, qui a jouté toute la partie, a idéalement servi Ruben Loftus-Cheek sur le second but des siens (82e). L'Espagnol Pedro avait ouvert le score dès la 4e minute de jeu. Cette rencontre était l'occasion pour Claudio Ranieri, désormais entraîneur des Cottagers, de revenir à Chelsea. L'Italien avait dirigé les Blues de 2000 à 2004. Grâce à cette victoire, Chelsea remonte provisoirement à la 3e place du classement avant un autre derby londonien entre Arsenal (5e, 27 pts) et Tottenham (4e, 30 pts).

En Espagne, Adnan Januzaj est monté à la 75e minute de la défaite de la Real Sociedad en déplacement au Betis Séville lors de la 14e journée de Liga. Le défenseur espagnol Firpo Junior a inscrit l'unique but de la rencontre à la 33e. Les Basques sont 9e avec 19 points, à égalité avec leurs hôtes du jour (10e).