Avant une semaine européenne, nos compatriotes ont joué sur les pelouses européennes ce dimanche.

ALLEMAGNE

Thorgan Hazard s'est distingué en inscrivant un but et en délivrant deux passes décisives dimanche lors de la victoire autoritaire du Borussia Mönchengladbach 4-0 face à Mainz à l'occasion de la 8e journée de Bundesliga.

Après une vingtaine de minutes, le Diable Rouge a servi son équipier Jonas Hofmann dans l'intervalle pour le but du 1-0 (21e). Le duo a encore frappé en début de deuxième période avec un nouveau but du milieu de terrain allemand servi au deuxième poteau par Hazard (53e). Celui-ci a ensuite inscrit son 4e but en championnat d'une reprise croquée mais efficace (58e). Peu après l'heure de jeu, Hofmann a de nouveau fait trembler les filets pour signer un tripler et permettre à son équipe de s'imposer 4-0 (63e).

Au classement, 'Gladbach est deuxième avec 17 points comme le Werder Brême et comte trois longueurs de retard sur Dortmund et Axel Witsel, premiers.

ANGLETERRE

Blessé, Christian Benteke n'a pas participé au duel entre son équipe Crystal Palace et Everton lors de la 9e journée de Premier League. Palace s'est incliné 2-0 suite aux buts de Calvert-Lewin (87e) et Cenk Tosun (89e). Crystal Palace est 15e de Premier League avec 7 points.

ITALIE

Kevin Mirallas est monté au jeu à la 70e minute lors du partage 1-1 entre la Fiorentina et Cagliari, une rencontre de la 9e journée de Serie A. Tout s'est passé en deuxième période avec le but de Jordan Veretout à la 60e sur penalty et l'égalisation de Leonardo Pavoletti à la 70e.

Au classemment, la Fiorentina est 5e avec 14 points en compagnie de la Roma et de la Sampdoria de Dennis Praet qui affronte Sassuolo lundi soir.