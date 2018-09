Nos compatriotes sont en action ce samedi !

ANGLETERRE

Sans Mignolet, Liverpool poursuit son sans-faute face à Leicester

Liverpool a enchaîné un quatrième succès de rang en Premier League en prenant le dessus sur Leicester 1-2 samedi lors de la quatrième journée du championnat anglais. Sans surprise, Simon Mignolet est resté sur le banc des remplaçants.

Les 'Reds' ont rapidement pris les choses en main dans cette rencontre avec l'ouverture du score de Sadio Mané (10e). Roberto Firmino a ensuite permis aux siens de regagner les vestiaires avec deux buts d'avance grâce à un coup de tête sur corner (45e).

En deuxième période, Liverpool s'est offert quelques frissons suite à une tentative de dribble complètement ratée du nouveau gardien Alisson Becker. Un geste manqué dont a profité Iheanacho pour servir le buteur Rachid Ghezzal (63e). Cette bourde n'a pas suffi à faire vaciller l'équipe de Jürgen Klopp qui réalise donc le douze sur douze et est seule en tête du classement en attendant les prestations de Tottenham, Chelsea et Watford qui peuvent revenir à sa hauteur en cas de victoire.

Eden Hazard marque, gagne et tient le rythme de Liverpool avec Chelsea

Quatrième victoire en quatre matches pour Chelsea qui a battu Bournemouth 2-0 et rejoint Liverpool en tête de la Premier League. Seul Belge impliqué dans cette confrontation, Eden Hazard a disputé toute la rencontre et inscrit le deuxième but des siens à la 85e minute. Il s'agit du deuxième goal de la saison pour le Diable rouge, déjà buteur à Newcastle (1-2) la semaine dernière.

Dominateur avec une possession de balle largement à son avantage et de nombreuses frappes au but, Chelsea a dû attendre les 20 dernières minutes pour débloquer la situation.

Une combinaison entre Giroud et Pedro, entrés tous les deux à l'heure de jeu, a mis le petit espagnol dans les conditions d'ouvrir le score d'une très belle frappe dans le petit filet (72e). Treize minutes plus tard, Hazard s'est servi de Marcos Alonso comme point d'appui pour perforer la défense adverse et assurer la victoire des Blues.

Dans les autres matches de l'après-midi, Christian Benteke a retrouvé une place dans le onze titulaire de Crystal Palace après son absence en Coupe de la Ligue durant la semaine. Les Eagles se sont cependant inclinés 0-2 contre Southampton suite aux buts de Danny Ings (47e) et Pierre-Emile Hojbjerg (90e+2). Ils sont quinzièmes avec trois points sur douze.

Huddersfield totalise un point de moins et court toujours après la victoire. Les Terriers, avec Laurent Depoître monté lors des arrêts de jeu et Isaac Mbenza sur le banc, ont fait 1-1 contre Everton et enregistrent leur deuxième partage consécutif.

Titulaire en semaine en Coupe de la Ligue, Leander Dendoncker a quant à lui disparu de la feuille de match de Wolverhampton qui a décroché les trois points sur la pelouse de West Ham (0-1) grâce à Adama Traore (90e+3). Les Wolves comptent cinq points et pointent à la neuvième place.

Enfin, Denis Odoi a disputé toute la rencontre au centre de la défense de Fulham. Les Cottagers ont partagé 2-2 contre Brighton grâce à des buts d'André Schurrle (43e) et de l'ancien Anderlechtois Aleksandr Mitrovic (62e). Deux buts de Glenn Murray (67e et 84e) ont empêché Fulham d'enregistrer un deuxième victoire consécutive. Odoi et les siens sont donc 11es avec quatre points.

ALLEMAGNE

Casteels absent avec Wolfsburg pour paternité imminente, Thorgan Hazard partage

Koen Casteels n'a pas contribué au succès de Wolfsburg, 1-3, sur la pelouse du Bayer Leverkusen samedi lors de la deuxième journée de Bundesliga dont l'équipe de Basse-Saxe a provisoirement pris la tête. Le troisième rempart des Diables rouges s'est en effet désisté pour se rendre auprès de son épouse, sur le point d'accoucher.

Il s'agit du sixième joueur de Wolfsburg qui s'absente pour des raisons de paternité en l'espace d'un mois. Le remplaçant, autrichien Pavao Pervan a bien rempli son rôle et ne s'est retourné qu'une seule fois sur un but de l'ancien genkois Leon Bailey.

En attendant les résultats des autres équipes, Wolfsburg réalise donc le sans faute et est seul en tête de Bundesliga avec six points sur six.

Le Borussia Dortmund, tenu en échec vendredi soir à Hanovre 0-0, est toujours deuxième avec 4 points, mais le Bayern Munich et le Hertha Berlin, qui comptent trois points, n'ont pas encore joué.

Vainqueur la semaine dernière contre Leverkusen, le Borussia Moenchengladbach n'a pas pu faire mieux qu'un partage 1-1 en déplacement à Augsburg.

Thorgan Hazard a disputé toute la rencontre et est à l'origine du but égalisateur des siens, tombé des suites d'un corner botté par le Diable rouge.

Buteur en renard des surfaces à la 68e minute, le Français Alassane Plea (ex-OCG Nice) a permis à son équipe d'égaliser en répondant au but inscrit par l'Autrichien Michael Gregoritsch en début de rencontre (12e).

'Gladbach est momentanément quatrième de Bundesliga avec quatre points.

CHINE

Carrasco marque sur penalty et s'impose de justesse avec le Dalian Yifang

Yannick Carrasco a inscrit son cinquième but de la saison sous les couleurs du Dalian Yifang samedi, lors de la 21e journée du championnat de Chine, en transformant un penalty à la 61e minute de la rencontre qui opposait son équipe au Shandong Luneng. Un duel qui s'est finalement conclu par un succès 4-3 pour l'équipe de Carrasco.

L'ancien équipier de Carrasco à l'Atletico Madrid Nico Gaitan a ouvert le score en faveur de Dalian (33e) qui a même planté un deuxième but grâce à Wang (36e) avant la pause.

Shandong Luneng a réagi en deuxième période avec un but de Wu (57e) mais Carrasco a rétabli les deux buts de distance sur penalty. Des réalisations de Zhang (70e) et de Graziano Pellè (78e) ont ensuite permis au Shandong Luneng de recoller au score mais Qiang a finalement offert la victoire au Dalian Yifang (86e).

Au classement, le Dalian Yifang fait une excellente opération en s'éloignant de la zone de relégation avec 23 points, six d'avance sur le premier relégable.