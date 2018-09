Avant la première journée de la Champions League, plusieurs de nos compatriotes sont en action ce dimanche.

FRANCE

Björn Engels et Thomas Foket ont tous les deux joué l'intégralité de la rencontre entre Nantes et Reims, ponctuée par un partage vierge (0-0), dimanche à la Beaujoire pour le compte de la 5e journée de Ligue 1. Du côté des Canaris, Anthony Limbombe est monté au jeu à la 86e. Arrivés cet été en Champagne, Engels et Foket ont disputé ce dimanche leur premier match pour le Stade de Reims. Engels, ancien joueur du Club de Bruges et prêté cette saison par l'Olympiacos, était positionné dans l'axe de la défense alors que Foket, transféré définitivement par La Gantoise vers Reims en toute fin de mercato, a occupé sa position habituelle de back droit.

Également arrivé en France cet été, depuis le Club de Bruges, Anthony Limbombe a disputé son deuxième match en Ligue 1, lui qui avait joué 4 minutes de la victoire de Nantes à Strasbourg début septembre.

Au classement, Reims est 9e (7 pts), Nantes 17e (5 pts).

En Italie, Stephane Omeonga est resté sur le banc de Genoa lors de la victoire de son équipe à Bologne (1-0) grâce à un but du Polonais Krzysztof Piatek.