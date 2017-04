Cheslea est allé s'imposer au Goodison Park (0-3) d'Everton, dimanche lors de la 35e journée de Premier League. Eden Hazard et Thibaut Courtois étaient titulaires pour les 'Blues', tout comme Romelu Lukaku pour les 'Toffees'.

Kevin Mirallas est monté à la 72e. Manchester City a perdu deux points en déplacement à Middlesbrough (2-2). Après une première mi-temps équilibrée, Chelsea a fait la différence dans la dernière demi-heure. L'équipe d'Antonio Conte a ouvert le score sur un exploit individuel de l'Espagnol Pedro dont la frappe n'a laissé aucune chance à Maarten Stekelenburg (0-1, 66e). Gary Cahill a profité d'un coup-franc de Hazard mal renvoyé pour faire le break, mettant le ballon du genou dans le but adverse (0-2, 79e). En toute fin de rencontre, Willian, à peine monté au jeu en remplacement de Hazard, a plié le match, idéalement servi en retrait par Cesc Fabregas (0-3, 86e).

Dans le même temps, Manchester City a été accroché à Middlesbrough (2-2). Vincent Kompany et Kevin De Bruyne étaient titulaires pour les 'Skyblues' et ont joué toute la rencontre. Middlesbrough a ouvert le score grâce à Alvaro Negredo (1-0, 38e) dont le tir a frappé la poteau avant de finir dans les filets de City. Sergio Aguëro a remis les siens sur de bons rails, convertissant un penalty (1-1, 69e) mais Calum Chambers a redonné l'avance à Boro à l'issue d'une phase confuse (2-1, 78e). L'équipe de Pep Guardiola a cependant trouvé les ressources pour revenir grâce à une tête de son jeune talent brésilien, Gabriel Jesus (2-2, 85e).

Au classement, Chelsea est toujours en tête avec 81 points. City est 4e (66 pts), Everton 7e (58 pts) et Middlesbrough reste dans la zone rouge (19e, 28 pts).

Tottenham domine Arsenal et revient à quatre longueurs de Chelsea

Tottenham s'est imposé 2-0 contre Arsenal dans le 'North London derby', dimanche à White Hart Lane pour le compte de la 35e journée de Premier League. Toby Alderweireld et Jan Vertonghen ont joué toute la rencontre alors que Mousa Dembélé est monté à la 79e.

Après la victoire nette et sans bavure de Chelsea à Everton (0-3) plus tôt dans l'après-midi, les 'Spurs' de Mauricio Pochettino se devaient de l'emporter pour mettre la pression sur les 'Blues' d'Eden Hazard. La première équipe à s'être illustré a été Tottenham, avec une tête d'Alderweireld sur corner (6e). Deux énormes occasions, signés Dele Alli d'abord (22e), puis Christian Erisken (26e) ensuite, n'ont cependant pas permis à Tottenham de prendre les devants. En seconde période, trois minutes auront suffi à faire basculer la rencontre. L'ouverture du score est venue des pieds d'Alli (1-0, 55e), à l'affût d'une frappe repoussée par Petr Cech.

Trois minutes plus tard, Harry Kane a doublé l'avance des siens sur penalty (2-0, 58e). Impériale en défense, la paire centrale belge a une nouvelle fois fait parler son étanchéité. En effet, Tottenham possède la meilleure défense du championnat avec seulement 22 buts encaissés en 34 journées. Arsenal n'a jamais réellement inquiété le gardien français Hugo Lloris. Au classement, Tottenham (77 pts) revient donc à quatre longueurs de Chelsea (81) alors qu'Arsenal stagne à la 6e place (60).





ESPAGNE

Yannick Carrasco a repris l'entraînement avec l'Atlético

Atlético Madrid pourrait être opérationnel mardi pour la demi-finale aller de la Ligue des Champions contre le Real Madrid. Le Diable rouge, qui a été blessé à l'épaule, s'entraîne à nouveau avec le groupe. L'Atlético a confirmé la nouvelle dimanche.

Carrasco s'est occasionné une entorse acromio-claviculaire mardi soir lors du match contre la Villarreal. Monté au jeu à la 56e, l'ailier a quitté le jeu un quart d'heure plus tard. Carrasco n'a pas participé à la rencontre de championnat samedi à Las Palmas où les Colchoneros se sont imposés (0-5). Le premier duel entre les deux clubs madrilène aura lieu au Stade Bernabeu.





ITALIE

La Lazio s'impose contre l'AS Rome de Nainggolan

La Lazio Rome a pris la mesure de l'AS Rome (1-3), dimanche lors du derby romain pour le compte de la 34e journée de Serie A. Jordan Lukaku (Lazio) et Radja Nainggolan (AS Rome) étaient titulaires. Visiblement blessé, Jordan Lukaku a dû céder sa place en fin de première mi-temps. Thomas Vermaelen est resté sur le banc.

C'est sans Ciro Immobile que la Lazio a débuté la rencontre. Sur une rapide reconversion offensive, les 'Biancocelesti' ont ouvert le score grâce à Baldé Keita d'un tir à distance (0-1, 12e). Actif sur son flanc gauche, Jordan Lukaku aurait pu obtenir un penalty mais l'arbitre de la rencontre en a décidé autrement. Les 'Giallorossi' sont revenus au score grâce à Daniele De Rossi qui a converti un penalty (1-1, 45e).

Mais au retour des vestiaires, l'équipe de Simeone Inzaghi a repris les devants. Un balle mal renvoyée par la défense de l'AS Rome a profité à Dusan Basta, dont le tir dévié a terminé au fond des filets (1-2, 50e). Quelques minutes avant, Edin Dzeko a envoyé une tête puissante qu'a brillamment repoussé le gardien adverse Thomas Strakosha (48e).

Quelque peu émoussé, le 'Ninja' n'a pas eu son rayonnement habituel dans l'équipe de Luciano Spalletti. Monté à la 73e, l'emblématique Francesco Totti a espéré renverser le cours du match, en vain. En fin de rencontre, c'est même la Lazio qui a scellé le sort de la rencontre sur un contre rapidement joué et conclu par le Sénégalais Keita (1-3, 85e).

C'est le premier succès de la Lazio après 8 duels romains sans victoire. Le dernier succès des 'Laziali' remontait à novembre 2012.

Au classement, la Juventus (1e, 84 pts) a fait un bonne opération malgré son nul vendredi à l'Atalanta (2-2). Quant à la Roma (2e, 75 pts), elle pourrait voir revenir Naples (3e, 71 pts) à une unité en cas de succès napolitain à l'Inter (7e, 56 pts). La Lazio conforte sa 4e place (67 pts).





PAYS-BAS

Vitesse remporte la Coupe pour la première fois

Vitesse a remporté la première Coupe des Pays-Bas de football de son histoire au détriment de l'AZ dimanche au Kuip de Rotterdam (0-2). Ricky van Wolfswinkel a inscrit les deux buts (81e, 88e). Aligné au milieu gauche, Stein Wuytens a joué tout le match avec les perdants.

L'AZ a pris le début de rencontre à son compte et un tir de Derrick Luckassen s'est écrasé sur la transversale. Van Wolfswinkel a eu plus de chance: première occasion et premier but (81e). Quelques minutes plus tard, l'attaquant a assuré le premier trophée du club d'Arnhem (88e).

C'était la quatrième fois que Vitesse se retrouvait en finale de la Coupe. L'AZ en a disputé six et en a gagné quatre (1978, 1981, 1982, 2013). Ce titre assure à Vitesse la qualification pour les poules de l'Europa League.





POLOGNE

Vadis Odjidja-Ofoe et le Legia Varsovie ont été tenus en échec par le Wisla Cracovie à l'occasion de la première journée des play-offs (1-1). Petar Brlek a donné l'avance aux visiteurs sur penalty (58e, 0-1) et Artur Jedrzejczyk a égalisé pour le Legia(75e, 1-1)), Odjidja-Ofoe a disputé l'intégralité de la rencontre.

Comme en Belgique, les points ont été divisés par deux au terme de la saison régulière. Les huit équipes qui participent aux play-offs 1 disputent sept matches. Au classement, le Legia (30 points) est troisième à trois unités de Jagielionia.





USA

Roland Lamah et Dallas tenus en échec, comme Van Damme et Los Angeles

Le FC Dallas de Roland Lamah aurait pu prendre les commandes de la Conférence Ouest en cas de victoire contre Portland Timbers. Malheureusement pour le Belge, le club texan a été tenu en échec (2-2). Los Angeles Galaxy, avec son capitaine Jelle Van Damme, a réalisé un partage blanc contre Philadelphie Union (0-0), samedi en Major League Soccer, championnat de football nord-américain.

Malgré une domination des 'Toros', Portland a ouvert le score via Adi (30e). Dallas est revenu à la marque grâce à Urruti (61e) mais a une nouvelle fois dû courir derrière le score après la réalisation de Blanco (71e). Finalement, l'équipe de Roland Lamah, qui a joué toute la rencontre, a décroché le point du nul via Akindele (80e).

A la peine en ce début de saison, LA Galaxy n'est pas parvenu à s'imposer contre Philadelphie Union (0-0), pourtant dernier club à l'Est. Capitaine du onze californien, Van Damme a été averti à la 44e.

Au classement, Dallas a raté l'occasion de prendre la tête à l'Ouest et pointe toujours à la 3e place avec 15 points. Galaxy est 10e (7 pts).