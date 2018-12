Eden Hazard s'est illustré à Chelsea avec un assist, Verthonghen a été exclu suite à un second carton jaune à Tottenham. Origi a offert les trois points à Liverpool.

À Chelsea, Eden Hazard, qui a jouté toute la partie, a idéalement servi Ruben Loftus-Cheek sur le second but des siens (82e). L'Espagnol Pedro avait ouvert le score dès la 4e minute de jeu. Cette rencontre était l'occasion pour Claudio Ranieri, désormais entraîneur des Cottagers, de revenir à Chelsea. L'Italien avait dirigé les Blues de 2000 à 2004. Grâce à cette victoire, Chelsea remonte provisoirement à la 3e place du classement avant un autre derby londonien entre Arsenal (5e, 27 pts) et Tottenham (4e, 30 pts).

En Espagne, Adnan Januzaj est monté à la 75e minute de la défaite de la Real Sociedad en déplacement au Betis Séville lors de la 14e journée de Liga. Le défenseur espagnol Firpo Junior a inscrit l'unique but de la rencontre à la 33e. Les Basques sont 9e avec 19 points, à égalité avec leurs hôtes du jour (10e).

Arsenal renverse Tottenham à domicile, Vertonghen exclu

Arsenal s'est imposé à domicile face à Tottenham (4-2) dimanche lors de la quatorzième journée de Premier League. Alors que le score était déjà acté, le défenseur des "Spurs" Jan Vertonghen a été exclu pour un second carton jaune en fin de rencontre (85e).

Arsenal a pris les commandes dès la 10e minute de jeu grâce à un penalty transformé par Aubameyang. Tottenham a ensuite renversé la vapeur en quatre minutes pour rejoindre le repos avec l'avantage au marquoir. Dier (30e) puis Kane sur penalty (34e) ont, en effet, permis aux troupes de Mauricio Pochettino de mener au score.

Au retour des vestiaires, l'entraîneur des "Gunners" Unai Emery a décidé d'effectuer directement deux changements. Lacazette et Ramsey sont montés au jeu en lieu et place d'Iwobi et de Mkhitaryan. Bien lui en a pris puisque Ramsey a délivré deux assists en moins de vingt minutes pour permettre aux locaux de reprendre l'avantage. Aubameyang s'est chargé d'égaliser à la 56e avant que Lacazette (74e) ne donne les trois points à son équipe. Le milieu urugayen Torreira fixera même le score à 4-2 trois minutes plus tard.

En ce qui concerne les "Belgian Spurs", seul Jan Vertonghen a été aligné et a écopé d'un second carton jaune synonyme de carton rouge en fin de rencontre suite à un tacle appuyé sur Lacazette (85). Toby Alderweireld est resté sur le banc tandis que Mousa Dembélé n'était pas sur la feuille de match suite à une blessure à la cheville.

Au classement, Arsenal s'empare de la quatrième place occupée par Tottenham avant la rencontre. Les deux équipes partagent toutefois le même nombre de points (30).

Divock Origi sauveur des Reds

Divock Origi est sur le retour! Il a célébré sa montée au jeu par un but, celui de la victoire dans le derby face à Everton. Monté au jeu à la 84eme minute, il a inscrit un but... 12 minutes plus tard, dans les tous derniers instants de la rencontre. Ce but va lui faire un bien fou au moral!

Leya Iseka offre un point à Toulouse

Toulouse, pourtant mené 0-2 et réduit à dix dès la 5e, a obtenu le point du partage à domicile face à Dijon (2-2), dimanche lors de la quinzième journée de Ligue 1. Aaron Leya Iseka, monté au jeu à la 58e, a inscrit le but égalisateur des Toulousains à la 77e.

Tout avait mal commencé pour les Toulousains. Dès la 5e, le portier Reynet était exclu et devait laisser ses coéquipiers pendant presque l'intégralité de la rencontre à dix. Dijon, sans Laurent Ciman, en profitait et ouvrait le score à la 24e via Aguerd. Les Dijonnais doublaient même la mise en seconde période grâce à Abeid (69). La réduction du score de Gradel trois minutes plus tard redonnait toutefois de l'espoir aux locaux qui égalisaient finalement à la 77e via un tir placé de Leya Iseka. Au classement, Toulouse (14 points) est quinzième tandis que Dijon (13 points) est dix-septième.

En Allemagne, le Borussia Monchengladbach a été battu sur le terrain du RB Leipzig (2-0) suite à un doublé de Werner (3, 45+1) lors de la treizième journée de Bundesliga. Les coéquipiers de Thorgan Hazard, titulaire, conservent la deuxième place avec 26 points mais ils sont relégués désormais à sept points du Borussia Dortmund, solide leader avec dix victoires et trois matches nuls.

En Italie, le Genoa, avec Stephane Omeonga sur le banc, s'est incliné sur la pelouse de Torino (2-1) lors de la quatorzième journée de Serie A. En première période, les visiteurs étaient réduits à dix dès la 28e suite à l'exclusion de Romulo (28) mais cela ne les empêchait pas d'ouvrir le score via Kouame (36). Les Turinois parvenaient toutefois à inscrire deux buts dans le temps additionnel de la première période via Ansaldi (45+2) et Belotti sur penalty (45+5). Deux buts qui ont finalement été décisifs dans cette rencontre. Le Genoa (15 points) est quatorzième.

Une défaite pour Eindhoven

Aux Pays-Bas, le PSV Eindhoven, avec Dante Rigo sur le banc, a subi la première défaite de sa saison en championnat lors de la quatorzième journée d'Eredivisie. Les troupes de Mark Van Bommel se sont inclinées en déplacement à Feyenoord (2-1). Jorgensen (28) et Larsson (33) ont donné un avantage de deux buts aux locaux avant que Bergwijn (72) ne réduise le score en deuxième période. Le PSV est toujours leader avec 39 points mais voit revenir l'Ajax Amsterdam, large vainqueur de Den Haag (5-1), à deux unités.

Le défenseur belge de 23 ans Dario Van den Buijs, titulaire, a lui obtenu une large victoire à domicile avec Heracles face à Venlo (4-1). Heracles grimpe ainsi à la quatrième place avec 23 points.

Un assist de Boyata

Le Celtic Glasgow a remporté une dix-huitième Coupe de la Ligue écossaise dimanche face à Aberdeen (1-0). Dedryck Boyata a délivré l'assist sur le seul but de la rencontre (45+5) avant de sortir blessé à la 61e.

Ryan Christie (45+5) a inscrit l'unique but de la rencontre en fin de première période. Suite à une passe en profondeur magistrale de Dedryck Boyata, le milieu écossais de 23 ans a dû s'y prendre à deux fois avant de tromper le portier visiteur Joe Lewis. Le Celtic Glasgow aurait pu doubler la mise en seconde période mais Sinclair a manqué la conversion d'un penalty (53).

Dedryck Boyata a été contraint de céder sa place à la 61e minute de jeu. En première période, le Diable Rouge a été victime d'un choc tête contre tête avec Gary Mackay-Steven. Les deux hommes sont restés de longues minutes au sol suite au contact. Le joueur d'Aberdeen a dû sortir dès la mi-temps et a été transporté à l'hôpital. Il était conscient au moment du transfert en ambulance.

C'est déjà le 7e titre au Celtic pour l'entraîneur nord-Irlandais Brendan Rodgers. L'ancien entraîneur de Liverpool, 45 ans, a remporté tous les trophées nationaux possibles depuis son arrivée en mai 2016.

Le FC Barcelone retrouve le fauteuil de leader

Le FC Barcelone, sans Thomas Vermaelen, s'est imposé à domicile dimanche face à Villarreal (2-0) lors de la quatorzième journée de La Liga. Les Catalans retrouvent le fauteuil de leader qu'ils avaient cédé à Séville le week-end dernier. Les Sévillans, battus jeudi en Europa League par le Standard de Liège, se déplacent dimanche soir (20h45) sur la pelouse du quatrième Alaves.

Gerard Pique (36) a mis son équipe aux commandes en première période avant que le jeune milieu de terrain espagnol Alena, 20 ans, ne fixe le score à 2-0. Cette victoire permet au FC Barcelone d'occuper seul la tête du championnat d'Espagne avec 28 points. Le FC Séville, avec un match en moins, suit à 26 unités. L'Atletico est troisième avec 25 points, le Real Madrid cinquième avec 23 points.

Bundesliga

Wolfsburg, avec Koen Casteels comme dernier rempart, s'est imposé 1-2 sur la pelouse de l'Eintracht Francfort lors de la treizième journée du championnat d'Allemagne. Mehmedi (31) et Ginczek (68) ont donné une avance de deux buts aux visiteurs avant que Jovic (87) ne réduise le score en fin de rencontre. Au classement, Wolfsburg (18 points) est huitième.

Serie A

Le Chievo Vérone de Sofian Kiyine, monté au jeu à la 74e, a obtenu le point du match nul, 1-1, à domicile face à la Lazio de Rome de Jordan Lukaku et de Silvio Proto, restés sur le banc, lors de la quatorzième journée du championnat d'Italie. Pellissier (25) a ouvert le score pour le Chievo avant qu'Immobile (66) n'égalise en faveur des Romains. Au classement, la Lazio est cinquième avec 24 points. Le Chievo est lanterne rouge avec 2 points.

- Super League -

L'AEK Athènes, avec Viktor Klonaridis pendant 78 minutes, l'a emporté à domicile face à Xanthi (2-0) grâce à des réalisations de Ponce (8) et de Livaja (90) lors de la douzième journée du championnat de Grèce. L'AEK est quatrième au classement avec 20 unités.