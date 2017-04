Découvrez les résultats des Belges à l'étranger.

ANGLETERRE

Tottenham et ses trois Belges se sont imposés 0-1 face à Crystal Palace lors du match en retard de la 28e journée de Premier League grâce à un but d'Eriksen (78e). Les Spurs reviennent à quatre points du leader Chelsea. Sunderland s'est quant à lui incliné 1-0 contre Middlesbrough, un concurrent direct au maintien, et se rapproche d'une relégation en Championship.

Du côté des Spurs Jan Vertonghen, Toby Alderweireld et Mousa Dembele étaient tous les trois titulaires. Même sort pour leur équiper en équipe nationale Christian Benteke, inamovible du onze de base de Sam Allardyce. Double buteur face à Liverpool dimanche, l'ancien Standarman n'est pas parvenu à trouver le chemin des filets cette fois-ci et a été remplacé par Campbell à 9 minutes du terme. Dembele a quant à lui cédé sa place à Heung-Min Son à la mi-temps. Tottenham (74 points) poursuit son beau parcours en Premier League et se rapproche de Chelsea (78) alors que Crystal Palace s'apprête à vivre une fin de saison tranquille. Onzième (38 points), il compte huit points de plus que Swansea, premier relégable.

Sunderland peut en revanche se faire du soucis. Bons derniers de Premier League, les Black Cats se sont inclinés 1-0 face à Middlesbrough suite à un but de De Roon (8e). Jason Denayer a disputé toute la rencontre dans l'axe de la défense alors qu'Adnan Januzaj est monté au jeu à la 77e minute à la place de Khazri. Sunderland (21 points en 33 rencontres) perd justement du terrain sur l'avant-dernier Middlesbourgh (27 points) et est désormais très loin de Hull City (17e avec 33 points en 34 rencontres).





FRANCE

Le PSG écrase un Monaco déforcé en demi-finale de Coupe de France

Le PSG s'est qualifié aisément pour la finale de la Coupe de France en écrasant 5-0 un Monaco largement remanié lors de la demi-finale qui s'est disputée ce mercredi à Paris. Thomas Meunier a joué tout le match alors que du côté Monégasque le jeune Adrien Bongiovanni a fait sa première apparition.

Le double tenant du titre n'a fait qu'une bouchée de l'équipe de Leonardo Jardim qui avait décidé de faire tourner son effectif misant tout sur les deux autres objectifs de la saison à savoir la Ligue 1 et la Ligue des Champions.

Face à une équipe de Monaco composée donc d'une majorité de jeunes, les Parisiens prenaient logiquement l'avance peu avant la demi-heure via Draxler (26e) avant de doubler l'écart grâce à une 'Madjer' de Cavani (31e). En deuxième période, un but contre son camp de Mbae (51e) permettait à Paris de faire 3-0 avant les deux derniers buts signés Matuidi (52e) et Marquinhos (90e).

Une fois le match plié, Jardim a donné sa chance au jeune international belge U17, Adrien Bongiovanni. Formé au Standard, le milieu de terrain de 17 ans a fait sa première apparition avec l'équipe première monégasque en remplaçant Valère Germain à la 59e minute.

Paris accède à sa troisième finale de Coupe de France consécutive. Il avait remporté les deux autres face à Marseille et Auxère. Le PSG, co-détenteur du record de victoires avec Marseille (10), aura l'occasion de distancer l'OM le 27 mai prochain face à Angers tombeur de Guingamp.





RUSSIE

Gianni Bruno et Samara perdent face à un concurrent au maintien

Samara a perdu 2-0 face à l'Arsenal Tula, un concurrent au maintient, lors de la 25e journée du championnat de Russie.

Gianni Bruno, prêté par Evian à Samara, était dans le onze de base de l'équipe russe et a joué une heure avant d'être remplacé. Son équipe est désormais 15e sur 16 à cinq journées de la fin et est justement à égalité de points avec son adversaire du jour l'Arsenal Tula (21 points).

De son côté, Maxime Lestienne s'est incliné avec son Rubin Kazan face au Terek Grozny (0-1). Le joueur belge a joué 68 minutes. Le Rubin Kazan est onzième au classement.

Le Zenit St-Petersbourg, 3e du championnat avec 49 points, s'est imposé 0-1 face à Orenburg mais reste toujours derrière le CSKA Moscou (50 points) et le Spartak Moscou (57 points). Nicolas Lombaerts est resté sur le banc toute la rencontre.