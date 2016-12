Liverpool (2e) a battu Manchester City (3e) 1 à 0 (mi-temps: 1-0) pour le compte de la 19e journée du championnat d'Angleterre de football, samedi dans le choc de la Premier League pour le dernier jour de l'année devant plus de 53.000 spectateurs.

Liverpool est à six points de Chelsea, leader, et distance City de quatre unités au classement.

Alors que Vincent Kompany est toujours sur la touche à City, Kevin De Bruyne était titulaire pour ce choc à Anfield Road où Simon Mignolet gardait les buts de Liverpool mais où Divock Origi prenait place sur le banc avec le retour d'Emre Can. Du côté de City encore, Sergio Aguero est de retour aussi après ses quatre matches de suspension.

Un but rapide de Georginio Wijnaldum sur la première attaque de Liverpool portait les Reds aux commandes dès la 8e minute de jeu (1-0). Simon Mignolet n'aura pas été une seule fois inquiété en première mi-temps sifflée sur ce score de 1 à 0.

City tentait de se montrer plus pressant en seconde période. Dans les rangs de Liverpool, Divock Origi (auteur de 5 buts lors de ces 7 dernières sorties) montait au jeu à la 64e à la place de Henderson légèrement blessé.

Le marquoir n'allait plu changer et Liverpool s'imposait 1 à 0.

Avec la victoire de Chelsea (4-2 contre Stoke City) qui conforte sa place de leader avec 49 points, Liverpool (43) et Manchester City (39) sont respectivement à six et dix points dans la course au titre.

Chelsea bat Stoke et égale Arsenal avec une série de 13 succès de suite en Premier League

Dans un match épique, Chelsea s'est imposé 4 buts à 2 face à Stoke City pour enregistrer une 13e victoire d'affilée lors de la 19e journée de Premier League samedi au dernier jour de l'année 2016.

Mené deux fois au score, Stoke est parvenu à égaliser à deux reprises, mais Chelsea s'est finalement imposé pour égaler le record d'Arsenal dont la série avait été réussie lors de la saison 2001-2002.

Eden Hazard, titulaire, a offert le deuxième de son équipe à Willian, à la 57e (1-2). Thibaut Courtois, dans les buts, a vu par contre sa série de près de 7 heures sans encaisser s'arrêter. Cela faisait 4 matches que Chelsea n'avait plus pris de but. Michy Batshuayi est resté sur le banc.

Pour la première fois depuis le 6 novembre, Marouane Fellaini était titulaire avec Manchester United qui a souffert face à Middelsborough (2-1). Fellaini est sorti à la 64e juste avant le premier but de Borough. ManU s'en est sorti grâce à deux buts coups sur coup de ses Français Anthony Martial (85) et Paul Pogba (86) à cinq minutes de la fin.

En remplacement de Jeff Hendrick, suspendu, Steven Defour était dans le onze de base de Burnley qui a cartonné 4 à 1 contre Sunderland où ne figurait pas Jason Denayer mais bien Adnan Januzaj titulaire après avoir été indisponible lundi lors de la défaite 3-1 à Manchester United. Gray a inscrit trois buts pour Burnley. Defour est sorti à la 68e alors que le marquoir indiquait déjà 4 à 0.

Nacer Chadli était titulaire avec West Bromwich, il est sorti à la 53e lors d'une rencontre remportée 1-2 à Southampton.

Au classement, Chelsea a l'occasion ainsi de distancer Liverpool ou Manchester City, voir les deux, dans la course au titre.

