En match aller des 16e de finale de la Coupe d'Espagne de football, Valence s'est imposé 1-2 mardi à Ebro, un club de D3. Michy Batshuayi est monté au jeu à la mi-temps mais c'est un doublé de Santi Mina qui a donné la victoire à Valence. Le retour est prévu le 5 décembre. Suite à l'exclusion de son défenseur Thiago (29e), Ebro s'est retrouvé à dix. Le club de Saragosse a tenu bon et a même mené à la marque grâce à Jonan Amelibia (61e, 1-0). Mais la pression devenait de plus en plus difficile à supporter et Mina a frappé deux fois (71e, 80e).

En 16e de finale de la Coupe d'Allemagne, Koen Casteels était dans le but de Wolfsburg, qui s'est imposé 0-2 à Hannovre. Il portait même le brassard de capitaine. Les buts de la qualification a été inscrits par Admir Mehmedi (20e) et Wout Weghorst (90e).

Face à un adversaire de D4, Ulm, Düsseldorf s'est promené (1-5). Ardian Morina a pourtant donné l'avance aux visités d'entrée de jeu (1e, 1-0). Mais Marvin Ducksch (15e, 1-1), Rouwen Hennings (33e, 1-2) et Dodi Lukebakio (37e, 43e) avaient déjà tout fracassé à la mi-temps. Auteur d'un doublé, l'international espoir a cédé sa place à un autre Belge, Benito Raman (69e). Peu après, Ducksch a également marqué son second but (70e, 1-5).

Orel Mangala, averti à la 39e, a disputé avec Hambourg l'intégralité de la rencontre de 16e de finale de la Coupe à Wehen, un club de D3. Perre-Michel Lasogga (21e, 51e) et Douglas Santos (90e+7) ont paraphé le succès hambourgeois (0-3).

Aux Pays-Bas, Sanny Monteiro a participé au succès 2-1 de Kozakken Boys (D3) sur Almere City (D2). Ahmed el Azzouti a inscrit les deux buts (11e, 90e sur penalty) et Stijn Meijer avait remis temporairement les deux équipes à égalité (80e, 1-1).

Mathias Schils était titulaire avec Cambuur (D2) contre HFC (D3). Justin Mathieu (19e) et Tyrone Conraad (55e) avaient mis Cambuur d'un retour du club de Harlem, qui a quand même réduit la marque par Jacob Noordmans (72e, 2-1).

Les amateurs du SV Urk ont résisté face à Roda JC (D2), qui alignait Jannes Vansteenkiste, Thomas Paumen et Livio Milts. Mohamed El Makrini a inscrit l'unique but de la rencontre (53e, 0-1).

RKC Waalwijk a causé la surprise en se qualifiant pour les 8e de finale de la Coupe en sortant le PSV chez lui aux prolongations (2-3). Avec Dante Rigo et Matthias Verreth, la formation d'Eindhoven a pourtant mené deux fois grâce à Erick Gutierrez (1e, 1-0) et à Mauro Junior (76e, 2-1). Sur une passe de Dylan Seys sorti à la 81e, Ingo van Weert a égalisé (29e, 1-1) et Darren Maatsen a arraché les prolongations (90e+1, 2-2) avant de signer un doublé important (109e, 2-3). Anas Tahiri était monté au jeu (73e) chez les vainqueurs.