Dennis Praet et la Sampdoria ont été tenus en échec lundi soir sur leur propre terrain, 0-0, par les joueurs de Sassuolo, dans le cadre de la 9e journée de Serie A. La "Samp" reste 5e au classement du championnat, à trois points de la Lazio de Rome. Dennis Praet était dans le onze de base de Marco Giampaolo pour ce match face aux 8es de Serie A.

Le milieu de terrain belge, un ancien Mauve, retrouvait à cette occasion dans le camp adverse un autre ancien porteur du maillot du Sporting d'Anderlecht, le Serbe Filip Djuricic. Le milieu de terrain était passé par Bruxelles en 2016, en prêt du Benfica pour quelques mois. Il n'y avait cependant pas convaincu. Par la suite, il a aussi été coéquipier de Praet à la Sampdoria, avant de rejoindre Sassuolo lors du dernier mercato estival.

Lundi soir, Praet a été fauché dès les premières minutes de jeu par Marlon, qui a écopé d'un carton jaune pour cette faute. Le Belge a joué toute la rencontre, et a vu les tentatives de ses coéquipiers Joachim Andersen et Riccardo Saponara, entre autres, manquer leur cible, et les deux équipes finalement se quitter sur un nul blanc.

La Juventus est leader avec 25 unités, et la 10e journée réserve à la Sampdoria, dimanche prochain, un déplacement sur la pelouse de l'AC Milan.

Espagne

En Espagne, Adnan Zanuzaj n'était pas sur la feuille de match lundi soir pour la rencontre de 9e journée de Liga opposant la Real Sociedad à Gérone. Le milieu de terrain de 23 ans a laissé voir le 11 octobre sur les réseaux sociaux qu'il est de retour à l'entrainement, mais Asier Garitano ne l'a pas encore repris.