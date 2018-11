Manchester City s'est qualifié jeudi pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue au détriment de Fulham (2-0). Kevin De Bruyne et Vincent Kompany, auteur de l'assist sur le premier but, étaient présents chez les Citizens et Denis Odoi chez les Londoniens. Touché au genou, De Bruyne est sorti en fin de rencontre.

Pep Guardiola a donné l'occasion à plusieurs jeunes d'avoir du temps de jeu. Le milieu espagnol Brahim Diaz, 19 ans, en a profité pour inscrire deux buts (18e, 65e) avant de céder sa place à Riyad Mahrez (78e). Peu après, Kompany (80e) a été averti. De Bruyne a été touché au genou gauche lors d'un duel avec un adversaire, Fosu-Mensah, qui est tombé sur lui, et est sorti en boitant. Le Diable Rouge a cédé sa place à un jeune milieu français, Claudio Gomes, 18 ans. De Bruyne a manqué le début de la saison en raison d'une blessure au ligament latéral externe du genou droit. Le meneur de jeu a effectué son retour à la compétition il y a une dizaine de jours.

Les autres qualifiés sont: Arsenal, Chelsea, Tottenham, Bournemouth (D1), Middlesbrough (D2) et Burton (D3). Le dernier match Leicester-Southampton a été programmé le 27 novembre.

En Espagne, la Real Sociedad a partagé l'enjeu jeudi au Celta Vigo à l'occasion du match aller des 16e de finale de la Coupe du Roi (1-1). Titularisé pour la première fois de la saison, Adnan Januzaj a quitté le jeu à la 62e alors que son équipe était menée à la marque.

Januzaj, qui n'avait plus joué depuis son but en Coupe du monde contre l'Angleterre le 28 juin en raison d'une blessure au genou, avait effectué son retour à la compétition en montant en fin de match samedi contre l'Atlético Madrid (défaite 2-0).

L'inévitable Iago Aspas a donné l'avance à Vigo (58e, 1-0) et Juanmi a égalisé (89e, 1-1).

Le match retour à Saint-Sébastien est prévu le 5 décembre.

Sittard élimine Nimègue et sa colonie belge (2-3)

Sittard est allé s'imposer à Nimègue jeudi en 16e de finale de la Coupe des Pays-Bas de football (2-3). Pourtant, l'équipe de D2 a mené deux fois à la marque avant de s'écrouler face au 14e de l'Eredivisie. Chez les visités, Leroy Labylle et Jonathan Okita ont joué tout le match, Mike Tresor Ndayishimiye a été remplacé (71e), Mathias Bossaerts est monté au jeu (90e+1) et Paolo Sabak n'a pas quitté le banc. Marco Ospitalieri a tenu les 90 minutes avec Sittard alors qu'Alessandro Ciranni figurait parmi les réservistes.

Terry Sanniez (20e) et Sven Braken (26e) ont permis à Nimègue de mener mais Mark Diemers sur penalty (20e) et Finn Stokkers (66e) ont remis les deux équipes à égalité avant que Lars Hutten (85e) n'envoie Sittard en 8e de finale.