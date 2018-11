Plusieurs Belges sont en action ce samedi.

ALLEMAGNE

Hazard à l'assist

Le Borussia Mönchengladbach s'est imposé 1-3 au Werder Brême, samedi, lors de la 11e journée du championnat d'Allemagne. Aligné toute la rencontre, Thorgan Hazard a délivré la passe décisive à Plea pour le deuxième but du Borussia.

Alassane Plea a inscrit les trois buts du Borussia (39e, 48e et 52e). Sur le deuxième, il a repris victorieuse un corner joué au sol par Hazard. Sahin a réduit l'écart (59e). Mönchengladbach est deuxième de la Bundesliga avec 23 points, derrière Dortmund (24) et devant le Bayern (20) qui s'affrontent en fin d'après-midi dans le match au sommet de la journée. Brême, 17 points, est septième. Le Fortuna Düsseldorf a dominé l'Herta Berlin 4 buts à 1. Monté à la 83e minute, Benito Raman a inscrit les deux derniers buts du promu (84e et 90e+2). Sur le premier, Raman a été parfaitement lancé en profondeur par Zimmermann. Sur le second, l'ancien joueur de La Gantoise et du Standard a joliment effacé le défenseur adverse avant de marquer. Raman avait marqué un but lors de la première journée de championnat. L'international espoirs Dodi Lukebakio était titularisé. Il est sorti à la 69e minute, remplacé par Karaman. Düsseldorf menait alors 2-0 après les buts d'Usami (50e) et Hennings (63e).Selke a réduit l'écart (88e). L'Herta était réduit à dix depuis le rouge reçu par Mittelstadt en fin de première période (41e).

Dusseldorf signe sa deuxième victoire de la saison. Le Fortuna partage la dernière place avec Stuttgart (8 points). L'Herta Berlin, 16 points, est huitième.

FRANCE

Lyon, avec Denayer, se fait peur à Guingamp mais s'impose 2-4 chez la lanterne rouge

Mené jusqu'à l'heure de jeu chez la lanterne rouge, Lyon s'est fait peur mais l'a emporté à Guingamp 2-4, samedi, lors de la 13e journée du championnat de France. Jason Denayer a disputé l'ensemble de la rencontre en défense pour Lyon.

L'entraîneur rhodanien Bruno Genesio peut remercier Memphis Depay, auteur d'un doublé (66e, 73e) et de deux passes décisives pour Houssem Aouar (62e) et Maxwel Cornet (83e), une performance majuscule du Néerlandais qui éclipse le doublé du Guingampais Marcus Thuram (21e, 79e).

Lyon, 24 points, est quatrième de la Ligue 1.

ITALIE

Naples sauvé des eaux par Dries Mertens

Naples s'en est sorti de justesse samedi lors de la 12e journée de Serie A avec une victoire, 1-2, sur la pelouse gorgée d'eau du Genoa, au bout d'un match interrompu près d'un quart d'heure à cause du déluge qui s'abattait sur le stade Luigi Ferraris et les environs.

Menée au score, l'équipe de Carlo Ancelotti a réussi à renverser la tendance alors que l'état du terrain, à peine praticable lors de la dernière demi-heure, ne favorisait pas ses petits gabarits.

Cette difficile victoire, quatre jours après le match nul obtenu face au Paris SG en Ligue des Champions (1-1), permet aux Napolitains (2e) de revenir à trois longueurs de la Juventus, qui ira affronter l'AC Milan dimanche soir lors du choc de cette 12e journée.

Elle laisse aussi l'Inter Milan (3e) à trois points de Naples, avant un difficile déplacement sur la pelouse de l'Atalanta Bergame dimanche.

Alors qu'ils avaient bien débuté la partie, avec notamment un tir de Lorenzo Insigne sur le poteau (12e), les Napolitains ont été surpris par le très prometteur ivoirien Cristhian Kouamé, qui transforma de la tête un excellent centre de Romulo (20e).

Naples se créa encore plusieurs occasions nettes, par Arkadiusz Milik (36e) ou Dries Mertens (55e), qui avait remplacé son rival polonais à la reprise, avant l'interruption du match, décidée par l'arbitre Rosario Abisso au vu des trombes d'eau qui tombaient sur la pelouse, devenue injouable.

Après un quart d'heure, la pluie avait cessé et le jeu reprit, tant bien que mal, le moindre geste technique étant rendu très compliqué par l'état du terrain.

Les deux équipes tentèrent alors de procéder par longs ballons, ce qui n'était pas l'idéal pour Naples, dont les deux attaquants étaient alors Insigne (1,63m) et Mertens (1,69m).

L'équipe de Carlo Ancelotti s'en est finalement sortie sans dénaturer son jeu, avec une talonnade inspirée de... Mertens pour l'Espagnol Fabian Ruiz, également monté à le mi-temps, qui égalisa du gauche (62e).

En fin de match, Naples réussit même à s'emparer des trois points, avec un but de Davide Biraschi contre son camp sur un coup franc excentré de Mario Rui (86e).

A noter que l'ex-anderlechtois Stephane Omeonga a remplacé le Portugais Miguel Veloso à la 58e au sein de l'équipe gênoise.