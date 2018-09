Nos compatriotes sont en action dans le monde entier ce samedi.

ANGLETERRE

Man United en crise

Manchester United a été battu samedi sur la pelouse de West Ham (3-1) en ouverture de la septième journée de Premier League. Malgré les nouvelles titularisations de Romelu Lukaku et de Marouane Fellaini, les Red Devils s'inclinent déjà pour la troisième fois de la saison en championnat. Il s'agit également de la deuxième défaite de la semaine pour les troupes de Jose Mourinho après leur élimination mardi en Coupe de la Ligue à domicile face à Derby County aux tirs au but.

Felipe Anderson (5) a ouvert le score pour les "Hammers" dès la 5e minute d'une superbe madjer. Le défenseur suédois Victor Lindelof (43) a ensuite inscrit un but contre son camp pour porter le score à 2-0. En seconde période, les Mancuniens ont réduit le score à la 71e par l'intermédiaire de Marcus Rashford mais l'Autrichien Marko Arnautovic redonna à nouveau deux buts d'avance aux locaux trois minutes plus tard.

Manchester United (10 points) glisse à la huitième place et comptera quoi qu'il arrive au minimum neuf points de retard sur l'équipe de tête à l'issue de la septième journée. Simon Mignolet et le leader Liverpool (18 points) se déplacent en effet chez le troisième Chelsea (16 points) d'Eden Hazard samedi en début de soirée (18h30), et pourraient compter 11 points d'avance sur les Mancuniens en cas de victoire à Stamford Bridge.

Tottenham et ses Belgian Spurs s'offrent le Huddersfield de Depoitre et Mbenza

Tottenham s'est imposé samedi sur la pelouse d'Huddersfield (0-2) lors de la septième journée de Premier League. De nombreux Belges étaient présents : Laurent Depoitre était titulaire sur le front de l'attaque pour les locaux, Toby Alderweireld, Jan Verthongen et Mousa Dembele étaient eux titularisés côté londonien. Isaac Mbenza a lui trouvé place sur le banc d'Huddersfield avant de monter au jeu à la 72e.

Tottenham a fait la différence en première période grâce à un doublé de son buteur vedette Harry Kane (25,34 sur penalty) qui a déjà inscrit cinq buts en championnat. L'entraîneur des Spurs Mauricio Pochettino a ensuite décidé de sortir les deux Belges Jan Verthongen, visiblement blessé, et Mousa Dembele dès le retour des vestiaires.

En attendant le choc au sommet entre le leader Liverpool (Simon Mignolet) et le troisième Chelsea (Eden Hazard) samedi en début de soirée (18h30), Manchester City en a profité pour prendre la tête de la Premier League en s'imposant à domicile face à Brighton (2-0). Sans Kevin De Bruyne, toujours blessé à la cheville, et Vincent Kompany sur le banc, les troupes de Pep Guardiola s'en sont remis au talent devant le but de Raheem Sterling (29) et de Sergio Aguero (65).

Enfin, Watford, avec Christian Kabasele, s'est incliné sur la pelouse d'Arsenal (2-0). Craig Cathcart (81) a tout d'abord inscrit un but contre son camp avant que l'Allemand Mesut Ozil (84) ne double la mise pour les "Gunners" quatre minutes plus tard. De son côté, Denis Odoi, titularisé dans l'axe de la défense à Fulham, a également connu la défaite avec les "Cottagers" sur le terrain d'Everton(3-0).

Au classement, Manchester City (19 points) prend la tête de la Premier League. Tottenham (15 points) grimpe à la quatrième place. Watford (13 points) chute à la cinquième. Suivent Fulham (5 points), seizième, et Huddersfield (2 points) en vingtième et dernière position.

ESPAGNE

Michy Batshuayi, titulaire, tient sa première victoire avec Valence à la Real Sociedad

Le Valence C.F. s'est imposé samedi sur la pelouse de la Real Sociedad lors de la septième journée de Liga. L'attaquant des Diables Rouges Michy Batshuayi, titulaire, a été remplacé à la 68e par Rodrigo alors que le score était déjà acté. Il s'agit de la première victoire de la saison pour les troupes de Marcelino Garcia Toral.

Une réalisation du buteur français Kevin Gameiro (36e) en première période aura suffi à Valence pour obtenir son premier succès dans le championnat espagnol cette saison. Bien servi dans le rectangle par le Russe Denis Cheryshev, Gameiro s'est montré plus prompt que ... Michy Batshuayi, également bien placé, pour pousser la balle au fond du but de l'ancien portier de l'Atletico Madrid Miguel Angel Moya. Adnan Januzaj, toujours blessé à la cheville, n'a pas participé à la rencontre avec les Basques.

Au classement, Valence remonte à la 12e place avec huit points. La Real Sociedad se place juste devant à la 11e place avec le même nombre de points mais une victoire de plus.

ALLEMAGNE

Thorgan Hazard trompe Casteels, match nul entre Wolfsbourg et Monchengladbach.

Le Borussia Monchengladbach a obtenu le point du match nul sur la pelouse de Wolfsbourg (2-2) samedi lors de la sixième journée de Bundesliga. Thorgan Hazard (48) a inscrit le but du 1-2 en faveur des visiteurs peu de temps après le repos mais les locaux, dont les cages étaient défendues par Koen Casteels, ont tout de même égalisé onze minutes plus tard.

Le buteur français Alassane Plea (7) a inscrit en début de rencontre son quatrième but en championnat depuis son arrivée à Monchengladbach en provenance de Nice. Le milieu suisse Renato Steffen (12) a ensuite égalisé cinq minutes pour permettre à Wolfsbourg de rejoindre les vestiaires sur le score de 1-1. Après le repos, Thorgan Hazard (48) a donné rapidement un nouvel avantage aux visiteurs d'un tir placé dans le rectangle mais le Néerlandais Wout Weghorst (59) a fixé le score à 2-2 juste avant l'heure de jeu.

Dodi Lukebakio, sur la pelouse pendant 68 minutes avec le Fortuna Dusseldorf, s'est incliné largement avec ses coéquipiers à Nuremberg (3-0). Behrens (sur penalty à la 28e), Ishak (64) et Palacios-Martinez sont les buteurs. Benito Raman, blessé à la cheville, n'a pas participé à la rencontre avec Dusseldorf.

Au classement, le Borussia Monchengladbach (11 points) grimpe à la quatrième place. Wolfsburg chute, pour sa part, à la septième avec 9 points. Le Fortuna Dusseldorf est lui quatorzième avec 5 points.

ITALIE

Silvio Proto, sur le banc, s'incline dans le derby de Rome avec la Lazio

La Lazio de Silvio Proto s'est inclinée samedi lors du derby face à l'AS Rome (3-1) au Stadio Olimpico lors de la septième journée de Serie A. Les coéquipiers de l'ancien portier d'Anderlecht et d'Ostende, Silvio Proto, sur le banc de touche toute la rencontre, effectuaient un déplacement symbolique étant donné que les deux formations partagent le même stade.

Malgré de nombreuses tentatives en début de rencontre, il fallait attendre la fin de la première période pour assister à l'ouverture du score. Sur une attaque de l'AS Rome, Stephan El Shaarawy remportait son duel de justesse dans le rectangle devant un défenseur de la Lazio mais aussi devant le portier Thomas Strakosha. Le milieu de terrain de l'AS Rome Lorenzo Pellegrini (45), monté au jeu à la place de Javier Pastore blessé, récupérait ensuite chanceusement le cuir dans le rectangle et tentait une talonnade qui venait se loger dans le but vide.

La Lazio de Rome réagissait toutefois en seconde période. Suite à une perte de balle du défenseur Federico Fazio, l'attaquant laziale Ciro Immobile (67) partait seul défier le gardien Robin Olsen et le trompait d'un tir croisé. L'AS Rome reprenait l'avantage quatre minutes plus tard grâce à un coup franc direct d'Aleksandar Kolarov. Fazio (86) se reprenait ensuite de son erreur sur le but de la Lazio en portant le score à 3-1 d'une tête rageuse sur coup franc.

Au classement, l'AS Rome (11 points) remonte à la cinquième place à une longueur de la Lazio, quatrième.

Mertens buteur contre la Juventus

Dries Mertens avait le sourire aux lèvres après quelques minutes dans la rencontre au sommet de la Serie A entre la Juventus et Naples. Pour cause, le petit attaquant a ouvert le score en reprenant une passe latérale dans le petit rectangle. Le service était signé Callejon.

ECOSSE

Boyata s'impose contre Aberdeen

Dedryck Boyata, titulaire, s'est imposé à domicile avec le Celtic Glasgow face à Aberdeen (1-0) grâce à un but de Scott Sinclair à la 63e lors de la septième journée de Premiership. Les troupes de Brendan Rodgers remontent à la quatrième place avec 13 points à six unités du leader Hearts.

CHINE

Yannick Carrasco et Dalian Yifang, dixièmes avec 29 points, se sont inclinés lourdement sur la pelouse de Guangzhou Evergrande (3-0), deuxième avec 51 points, lors de la vingt-quatrième journée de Super League. Alan (4 sur penalty), Gao Lin (65) et Mushekwi contre son camp sont les buteurs de la rencontre. Yannick Carrasco, titulaire, n'a rien pu faire pour empêcher son équipe de repartir bredouille du Tianhe Stadium.