Timothy Castagne a marqué le premier des trois buts de son équipe de l'Atalanta Bergame lors du partage sur la pelouse de l'AS Rome (3-3), lundi pour le compte du dernier match de la 2e journée de Serie A.

ITALIE

Castagne buteur dans un match fou contre la Roma

Après l'ouverture du score signée Javier Pastore sur une subtile Madjer dès la 2e minute, l'Atalanta a regagné les vestiaires avec une avance de deux buts grâce notamment au latéral belge. En effet, Castagne a poussé le cuir dans les filets adverses, à l'affut d'un envoi de Zapata repoussé par le poteau romain (1-1, 19e). Un doublé d'Emiliano Rigoni (22e et 38e) permettait ensuite aux Bergamasques de prendre le large.

Mais les Romains sont revenus au score grâce à des buts d'Alessandro Florenzi (2-3, 60e) et de Kostas Manolas (3-3, 82e). En toute fin de match, Castagne s'est une nouvelle fois illustré. L'ancien joueur de Genk a été l'auteur d'un retour salvateur et décisif sur Justin Kluivert, qui partait seul au but alors qu'il ne restait qu'une poignée de secondes à jouer. Arrivé à Bergame en juillet 2017, Castagne a inscrit son 2e but pour l'Atalanta, le premier en championnat.

Au classement, l'Atalanta est 4e avec 4 points, à égalité avec son hôte du jour.