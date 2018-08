Tottenham a remporté le derby face à Fulham samedi dans un match comptant pour la deuxième journée du championnat d'Angleterre de football (3-1).

Angleterre

Tottenham s'offre un derby

Toby Alderweireld et Jan Vertonghen étaient titulaires sur les flancs d'une défense à trois avec Davinson Sanchez, qui a cédé sa place à Moussa Dembélé (64e). Lucas a ouvert la marque pour les Spurs (43e, 1-0) et Aleksandar Mtrovic a égalisé peu après (52e, 1-1). Mais une bombe de Kieran Trippier (74e, 2-1) et un ballon placé dans l'angle inférieur droit de Harry Kane (77e, 3-1) ont permis aux Spurs de prendre la tête du classement avec 6 points tout comme Bournemouth, vainqueur à West Ham (1-2).

Wolverhampton s'est incliné à Leicester (2-0). Leander Dendoncker ne figurait toujours pas dans la sélection des Wolves.

A 18h30, Chelsea, qui compte trois points, reçoit Arsenal.

Chine

Troisième victoire en quatre matches pour Carrasco et Dalian Yifang

Dalian Yifang a battu Henan Jianye 2-1 samedi pour le compte de la 19e journée de la Super League chinoise. Le Diable Rouge Yannick Carrasco a disputé l'intégralité de la rencontre. Les deux buts locaux ont été inscrits par le Zimbabwéen Nyasha Mushekwi, dont les supporters d'Ostende se souviennent du passage dans l'ancien club de Marc Coucke lors de la saison 2013-2014.

Le Portugais Vaz Te avait pourtant ouvert le score pour les visiteurs à la 34e. Mais Mushekwi a égalisé dans le temps additionnel de la première mi-temps, avant de donner l'avantage à Dalian Yifang à la 50e.

Il s'agit de la troisième victoire en quatre rencontres de l'équipe de Carrasco, qui dépasse Henan Jianye au classement, pour s'installer à la treizième place (sur seize).