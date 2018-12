Chelsea a battu Fulham 2-0 lors de la 14e journée de Premier League, dimanche à Stamford Bridge, tandis qu'Arsenal s'est imposé à domicile face à Tottenham.

À Chelsea, Eden Hazard, qui a jouté toute la partie, a idéalement servi Ruben Loftus-Cheek sur le second but des siens (82e). L'Espagnol Pedro avait ouvert le score dès la 4e minute de jeu. Cette rencontre était l'occasion pour Claudio Ranieri, désormais entraîneur des Cottagers, de revenir à Chelsea. L'Italien avait dirigé les Blues de 2000 à 2004. Grâce à cette victoire, Chelsea remonte provisoirement à la 3e place du classement avant un autre derby londonien entre Arsenal (5e, 27 pts) et Tottenham (4e, 30 pts).

En Espagne, Adnan Januzaj est monté à la 75e minute de la défaite de la Real Sociedad en déplacement au Betis Séville lors de la 14e journée de Liga. Le défenseur espagnol Firpo Junior a inscrit l'unique but de la rencontre à la 33e. Les Basques sont 9e avec 19 points, à égalité avec leurs hôtes du jour (10e).

Arsenal renverse Tottenham à domicile, Vertonghen exclu

Arsenal s'est imposé à domicile face à Tottenham (4-2) dimanche lors de la quatorzième journée de Premier League. Alors que le score était déjà acté, le défenseur des "Spurs" Jan Vertonghen a été exclu pour un second carton jaune en fin de rencontre (85e).

Arsenal a pris les commandes dès la 10e minute de jeu grâce à un penalty transformé par Aubameyang. Tottenham a ensuite renversé la vapeur en quatre minutes pour rejoindre le repos avec l'avantage au marquoir. Dier (30e) puis Kane sur penalty (34e) ont, en effet, permis aux troupes de Mauricio Pochettino de mener au score.

Au retour des vestiaires, l'entraîneur des "Gunners" Unai Emery a décidé d'effectuer directement deux changements. Lacazette et Ramsey sont montés au jeu en lieu et place d'Iwobi et de Mkhitaryan. Bien lui en a pris puisque Ramsey a délivré deux assists en moins de vingt minutes pour permettre aux locaux de reprendre l'avantage. Aubameyang s'est chargé d'égaliser à la 56e avant que Lacazette (74e) ne donne les trois points à son équipe. Le milieu urugayen Torreira fixera même le score à 4-2 trois minutes plus tard.

En ce qui concerne les "Belgian Spurs", seul Jan Vertonghen a été aligné et a écopé d'un second carton jaune synonyme de carton rouge en fin de rencontre suite à un tacle appuyé sur Lacazette (85). Toby Alderweireld est resté sur le banc tandis que Mousa Dembélé n'était pas sur la feuille de match suite à une blessure à la cheville.

Au classement, Arsenal s'empare de la quatrième place occupée par Tottenham avant la rencontre. Les deux équipes partagent toutefois le même nombre de points (30).